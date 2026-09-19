• Libia Dennise les da la vuelta

Relevante, nos comentan, la actitud y decisión que mostró la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, quien, a diferencia de otros mandatarios estatales de oposición que no acudieron a los actos masivos de la Presidenta para evitar abucheos de militantes guindas, ella afirmó que sí acudiría. Y no sólo eso, sino que defendió la importancia de la coordinación estado-federación para atender los problemas que aquejan a la gente. Con ese antecedente, nos comentan, la panista ayer pudo ponerse en un nivel mucho más alto que las huestes morenistas. Y es que, ¿con qué argumento pueden esas huestes afectar a quien quizá sea quien más se coordina con el Gobierno federal? Ayer claro que se repitió la acción de hostigamiento, pero sus promotores quedaron mal cuando la propia Presidenta Sheinbaum dijo: “Venimos las dos juntas, la gobernadora y la Presidenta. Por cierto, dos mujeres. Éste es un evento que no es de partidos, es un evento republicano de rendición de cuentas. Todos queremos escuchar a la gobernadora”. Ahí el dato.

• Destapado y enfilado

TE RECOMENDAMOS: APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL Cuba y los BRICS

Y entre quienes siguen de cerca el acontecer político en Sonora, nos dicen que ayer Antonio Aztiazarán, presidente municipal de Hermosillo, metió el medio pie que le faltaba a la ruta que lo conducirá a ser postulado como candidato del PAN a la gubernatura y en una de ésas —si la grilla local albiazul convence a la grilla nacional— hasta del PRI. Y es que ayer el edil fue arropado por la plana mayor panista en su informe de Gobierno. Acudieron Jorge Romero, presidente de Acción Nacional; los coordinadores en el Senado, Ricardo Anaya, y en Diputados, Elías Lixa; la diputada Kenia López Rabadán y los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo, entre otros. Nos dicen que llamó la atención una frase de Aztiazarán que reportó indicadores positivos en varios rubros: “Y si se hizo aquí, ¿por qué nomás aquí?, ¿por qué nomás Hermosillo?, ¿por qué no Guaymas?, ¿por qué no Caborca?, ¿por qué no Nogales? o ¿por qué no Bacanora?” Y también dijo: “¡Ya lo hicimos en Hermosillo! Lo que sigue… que lo decidan las y los sonorenses”. Qué tal.

• Celulares prohibidos

Finalmente las autoridades educativas del país escucharon el clamor mayoritario de profesores y padres de familia y ayer tomaron la decisión de que a partir de octubre, en las escuelas primarias y secundarias quede prohibido el uso de celulares durante la jornada escolar. Fue el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, quien informó lo anterior, luego de una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, mejor conocido como Conaedu. Sin duda, nos comentan, en la decisión tuvo que ver también el fuerte coscorrón que representó para esas mismas autoridades el pobrísimo resultado del país en la prueba PISA, y que quienes la organizan alertaran sobre la afectación que hay en los procesos de enseñanza y aprendizaje por el uso de dispositivos móviles. Por lo pronto ya quedó firmado por todas y cada una de las secretarias de Educación estatales y la federal el acuerdo para que se aplique la medida restrictiva en educación básica. En educación media y superior quedará en manos de las propias comunidades definir qué sigue. Pendientes.

• Promoción

Y fue Santiago Nieto, quien recién fue nombrado por la cúpula de Morena como su coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Querétaro, el que se apareció ayer en la asamblea informativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en esa entidad con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. A muchos no cayó nada bien su presencia ahí, nos comentan, sobre todo porque acciones así contribuyen a que se entremezclen acciones de gobierno, en este caso informativas, con actividades que algunos pudieran ver como de promoción electoral. Ayer, nos comentan, varios reporteros le preguntaron a Nieto Castillo —quien llegado el momento, será el candidato de Morena a la gubernatura—, si no estaba violando la ley. “Absolutamente no”, respondió y señaló que no violaba la ley porque no está usando recursos públicos, dado que no es funcionario. Le recalcaron que ostensiblemente había personas que traían chalecos con su nombre, a lo que el exfuncionario respondió: “No puedo limitar la libertad de expresión de mis compañeras y compañeros”. Qué tal.

• Claudia y el Edomex

Y nos piden no perder de vista que hay una entidad en la que la Presidenta Claudia Sheinbaum se siente muy arropada: el Estado de México, donde gobierna la morenista Delfina Gómez. “Yo quiero agradecerles, la verdad, porque siempre que venimos al Estado de México hay mucho cariño y es mutuo, se les quiere mucho. El Estado de México es la entidad, no sólo con más habitantes del país, sino donde hay solidaridad y mucho amor; muchas gracias, la verdad, por todo el cariño y vamos a seguir trabajando por el Estado de México”, señaló ayer la mandataria, nos comentan, al encabezar un acto a propósito de su Segundo Informe. Nos hacen ver además, que Sheinbaum y Delfina aprovecharon la visita de la primera para acordar acciones para atender un par de peticiones de los mexiquenses: pavimentación e iluminación. “Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches e iluminar las colonias, que es lo que más nos pide la gente”, sostuvo Sheinbaum, que reveló que unos cinco millones de mexiquenses se benefician de los programas para el Bienestar.

• Las razones de Ávila

Y es Arturo Ávila el que en estos días, tras sorprender con el anuncio de que se baja de la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc —para respaldar a Citlalli Hernández—, se está esmerando —tanto como lo hacía hasta hace unos días en mostrar que era la mejor opción—, en justificar su desistimiento. Ha dicho el morenista: “Yo encabezaba todas las encuestas. Sí, sin embargo, hay una variable que me parece que está interesante, que no importa que encabeces las encuestas, porque Cati (Monreal) también las encabezaba, Dolores también las encabezaba. En la Cuauhtémoc hay como un archipiélago de referentes o liderazgos… Y basta con que un referente no te apoye, no te juegue a favor, te juegue en contra incluso… Y yo, si bien es cierto, había logrado el consenso de los actores más importantes, no tenía el consenso de otros actores”. No deja de llamar la atención el argumento, nos comentan, sobre todo porque en Morena precisamente por eso definen postulaciones a partir de encuestas. En fin. El caso es que ahora se conformará con buscar la reelección y, de lograrla, conservar la vocería. Ahí el dato.