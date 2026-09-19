Y fue Santiago Nieto, quien recién fue nombrado por la cúpula de Morena como su coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Querétaro, el que se apareció ayer en la asamblea informativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en esa entidad con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. A muchos no cayó nada bien su presencia ahí, nos comentan, sobre todo porque acciones así contribuyen a que se entremezclen acciones de gobierno, en este caso informativas, con actividades que algunos pudieran ver como de promoción electoral. Ayer, nos comentan, varios reporteros le preguntaron a Nieto Castillo —quien llegado el momento, será el candidato de Morena a la gubernatura—, si no estaba violando la ley. “Absolutamente no”, respondió y señaló que no violaba la ley porque no está usando recursos públicos, dado que no es funcionario. Le recalcaron que ostensiblemente había personas que traían chalecos con su nombre, a lo que el exfuncionario respondió: “No puedo limitar la libertad de expresión de mis compañeras y compañeros”. Qué tal.