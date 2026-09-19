Claudia y el Edomex

Y nos piden no perder de vista que hay una entidad en la que la Presidenta Claudia Sheinbaum se siente muy arropada: el Estado de México, donde gobierna la morenista Delfina Gómez. “Yo quiero agradecerles, la verdad, porque siempre que venimos al Estado de México hay mucho cariño y es mutuo, se les quiere mucho. El Estado de México es la entidad, no sólo con más habitantes del país, sino donde hay solidaridad y mucho amor; muchas gracias, la verdad, por todo el cariño y vamos a seguir trabajando por el Estado de México”, señaló ayer la mandataria, nos comentan, al encabezar un acto a propósito de su Segundo Informe. Nos hacen ver además, que Sheinbaum y Delfina aprovecharon la visita de la primera para acordar acciones para atender un par de peticiones de los mexiquenses: pavimentación e iluminación. “Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches e iluminar las colonias, que es lo que más nos pide la gente”, sostuvo Sheinbaum, que reveló que unos cinco millones de mexiquenses se benefician de los programas para el Bienestar.