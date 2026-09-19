Claudia y el Edomex

Y nos piden no perder de vista que hay una entidad en la que la Presidenta Claudia Sheinbaum se siente muy arropada: el Estado de México, donde gobierna la morenista Delfina Gómez. “Yo quiero agradecerles, la verdad, porque siempre que venimos al Estado de México hay mucho cariño y es mutuo, se les quiere mucho. El Estado de México es la entidad, no sólo con más habitantes del país, sino donde hay solidaridad y mucho amor; muchas gracias, la verdad, por todo el cariño y vamos a seguir trabajando por el Estado de México”, señaló ayer la mandataria, nos comentan, al encabezar un acto a propósito de su Segundo Informe. Nos hacen ver además, que Sheinbaum y Delfina aprovecharon la visita de la primera para acordar acciones para atender un par de peticiones de los mexiquenses: pavimentación e iluminación. “Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches e iluminar las colonias, que es lo que más nos pide la gente”, sostuvo Sheinbaum, que reveló que unos cinco millones de mexiquenses se benefician de los programas para el Bienestar.
TE RECOMENDAMOS:
Delitos de alto impacto caen 43%