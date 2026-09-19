Destapado y enfilado

Y entre quienes siguen de cerca el acontecer político en Sonora, nos dicen que ayer Antonio Aztiazarán, presidente municipal de Hermosillo, metió el medio pie que le faltaba a la ruta que lo conducirá a ser postulado como candidato del PAN a la gubernatura y en una de ésas —si la grilla local albiazul convence a la grilla nacional— hasta del PRI. Y es que ayer el edil fue arropado por la plana mayor panista en su informe de Gobierno. Acudieron Jorge Romero, presidente de Acción Nacional; los coordinadores en el Senado, Ricardo Anaya, y en Diputados, Elías Lixa; la diputada Kenia López Rabadán y los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo, entre otros. Nos dicen que llamó la atención una frase de Aztiazarán que reportó indicadores positivos en varios rubros: “Y si se hizo aquí, ¿por qué nomás aquí?, ¿por qué nomás Hermosillo?, ¿por qué no Guaymas?, ¿por qué no Caborca?, ¿por qué no Nogales? o ¿por qué no Bacanora?” Y también dijo: “¡Ya lo hicimos en Hermosillo! Lo que sigue… que lo decidan las y los sonorenses”. Qué tal.