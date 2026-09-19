Celulares prohibidos

Finalmente las autoridades educativas del país escucharon el clamor mayoritario de profesores y padres de familia y ayer tomaron la decisión de que a partir de octubre, en las escuelas primarias y secundarias quede prohibido el uso de celulares durante la jornada escolar. Fue el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, quien informó lo anterior, luego de una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, mejor conocido como Conaedu. Sin duda, nos comentan, en la decisión tuvo que ver también el fuerte coscorrón que representó para esas mismas autoridades el pobrísimo resultado del país en la prueba PISA, y que quienes la organizan alertaran sobre la afectación que hay en los procesos de enseñanza y aprendizaje por el uso de dispositivos móviles. Por lo pronto ya quedó firmado por todas y cada una de las secretarias de Educación estatales y la federal el acuerdo para que se aplique la medida restrictiva en educación básica. En educación media y superior quedará en manos de las propias comunidades definir qué sigue. Pendientes.