Las razones de Ávila

Y es Arturo Ávila el que en estos días, tras sorprender con el anuncio de que se baja de la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc —para respaldar a Citlalli Hernández—, se está esmerando —tanto como lo hacía hasta hace unos días en mostrar que era la mejor opción—, en justificar su desistimiento. Ha dicho el morenista: “Yo encabezaba todas las encuestas. Sí, sin embargo, hay una variable que me parece que está interesante, que no importa que encabeces las encuestas, porque Cati (Monreal) también las encabezaba, Dolores también las encabezaba. En la Cuauhtémoc hay como un archipiélago de referentes o liderazgos… Y basta con que un referente no te apoye, no te juegue a favor, te juegue en contra incluso… Y yo, si bien es cierto, había logrado el consenso de los actores más importantes, no tenía el consenso de otros actores”. No deja de llamar la atención el argumento, nos comentan, sobre todo porque en Morena precisamente por eso definen postulaciones a partir de encuestas. En fin. El caso es que ahora se conformará con buscar la reelección y, de lograrla, conservar la vocería. Ahí el dato.