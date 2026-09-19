Libia Dennise les da la vuelta

Relevante, nos comentan, la actitud y decisión que mostró la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, quien, a diferencia de otros mandatarios estatales de oposición que no acudieron a los actos masivos de la Presidenta para evitar abucheos de militantes guindas, ella afirmó que sí acudiría. Y no sólo eso, sino que defendió la importancia de la coordinación estado-federación para atender los problemas que aquejan a la gente. Con ese antecedente, nos comentan, la panista ayer pudo ponerse en un nivel mucho más alto que las huestes morenistas. Y es que, ¿con qué argumento pueden esas huestes afectar a quien quizá sea quien más se coordina con el Gobierno federal? Ayer claro que se repitió la acción de hostigamiento, pero sus promotores quedaron mal cuando la propia Presidenta Sheinbaum dijo: “Venimos las dos juntas, la gobernadora y la Presidenta. Por cierto, dos mujeres. Éste es un evento que no es de partidos, es un evento republicano de rendición de cuentas. Todos queremos escuchar a la gobernadora”. Ahí el dato.