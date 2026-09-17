Ramírez Bedolla: La 4T sí sabe gobernar; hoy Michoacán es mejor porque la transformación se vive

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró este jueves que la Cuarta Transformación sí sabe gobernar, porque “hoy Michoacán es mejor porque la transformación se vive”

Lo anterior fue dicho por Alfredo Ramírez Bedolla en su discurso por su Quinto Informe de Gobierno, en la sede del Congreso legislativo en Michoacán.

Durante su discurso, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó una inversión de 31 mil millones de pesos en más de 4 mil obras en todo Michoacán.

Sobre el sector salud, Alfredo Ramírez Bedolla señaló cinco proyectos hospitalarios con más de 7 mil millones de pesos, incluyendo unidades en Maruata, Uruapan, Arantepacua, Zitácuaro y Morelia.

En temas de seguridad, el Gobernador de Michoacán indicó una inversión de 3 mil 200 millones de pesos mediante el programa Fortapaz, ayudando a bajar el promedio diario de homicidios dolosos.

Alfredo Ramírez Bedolla cerró su informe con respaldo a la administración federal y a la Cuarta Transformación.

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FGR