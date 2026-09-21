La alcaldesa, ayer, en la concentración en el predio de Las Bombas.

“En México mandan los mexicanos, en Ecatepec decidimos los ecatepenses”, afirmó la alcaldesa, Azucena Cisneros, durante la Tercera Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, ante más de 10 mil personas en el predio de Las Bombas.

La edil reiteró su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que en el municipio “vamos a decidir los de casa, los ecatepenses, los que somos pie de tierra y los que estamos en pie de lucha”.

Destacó el papel de las mujeres en el gobierno y señaló que, al igual que la Presidenta y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en Ecatepec “una mujer está al frente y al tiro para todo lo que venga, dando la cara por todos”.

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Al retomar el llamado de Sheinbaum a defender la soberanía nacional, convocó a los asistentes a respaldarla: “Que aquí en Ecatepec somos un ejército (...) estamos listos para defender al pueblo, a la soberanía, al país y a la Cuarta Transformación”.

Afirmó que Ecatepec se ha convertido en referente de la Zona Metropolitana y del Edomex por reivindicar la transformación. Finalmente, expresó: “Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Ecatepec es su casa y aquí la defendemos (...) aquí en Ecatepec manda el pueblo y sólo el pueblo decide”.