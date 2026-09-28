A 4 años, Américo Villarreal fortalece infraestructura estratégica de Tamaulipas

El plan integral de desarrollo urbano e infraestructura beneficia a los 43 municipios de Tamaulipas bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

La construcción de infraestructura vial, hidráulica y educativa llega de forma directa a los 43 municipios de Tamaulipas, mediante un plan estatal que busca mejorar la movilidad, el suministro de agua y los planteles escolares para millones de familias.

Para garantizar la derrama económica interna, cerca del 95 por ciento de los contratos de obra pública se han asignado a empresas constructoras locales. Esto permite reactivar la economía de la entidad y reducir costos en proyectos de alto impacto territorial.

Entre las obras prioritarias destaca la reactivación de la carretera Mante-Ocampo-Tula, una vía estratégica de comunicación que conecta el sur del estado con el Altiplano, el Bajío y el centro del país, facilitando el transporte de carga hacia el puerto de Altamira.

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De forma paralela, las autoridades destinan 125 millones de pesos a la rehabilitación de la ruta libre Mante-Ocampo. “Con estas vías, las familias llegan más rápido a hospitales y escuelas, y los productores trasladan sus cosechas”, señaló Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas estatal.

La reactivación de la vía terrestre Mante-Ocampo-Tula potenciará el transporte comercial y logístico hacia la zona portuaria de Altamira. ı Foto: Especial.

En materia hidráulica, avanza la construcción del acueducto en Ciudad Victoria, proyecto que contempla cerca de 2 mil millones de pesos de origen federal, complementados con 700 millones de pesos estatales para la planta potabilizadora y derechos de vía.

Asimismo, la inversión acumulada entre el gobierno estatal y la Federación para infraestructura escolar supera los 3 mil millones de pesos, destinados al equipamiento de escuelas e instalaciones deportivas en diversos municipios de la entidad.

A la red carretera federal en Tamaulipas se aplican 2 mil millones de pesos adicionales durante este año, producto de la coordinación institucional con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la administración federal.

La inversión acumulada en obra pública estatal superó los 21 mil millones de pesos al cierre del periodo reciente, con una proyección que alcanzará los 35 mil millones de pesos al término del sexenio, manteniendo trabajos activos durante los dos años restantes de gestión.

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JVR