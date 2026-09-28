Huixquilucan premia a niños emprendedores en concurso escolar

La premiación de los micronegocios infantiles y la exhibición de proyectos se llevaron a cabo en la Explanada Municipal de Huixquilucan.

Más de 60 estudiantes de educación primaria en Huixquilucan, Estado de México, concluyeron su participación en la edición 2026 del programa Pequeños Grandes Financieros, iniciativa que busca enseñar administración básica de dinero y creación de micronegocios a menores de edad.

Durante una exposición realizada en la Explanada Municipal, autoridades locales entregaron tabletas electrónicas a los integrantes de los 12 proyectos ganadores del primer lugar, seleccionados entre un total de 21 propuestas finalistas.

Los alumnos de los planteles Fray Ignacio Toris, Fray Servando Teresa de Mier, Francisco Javier Mina y Mártires de la Libertad comercializaron productos elaborados por ellos mismos. Entre los artículos destacaron alimentos, bisutería, artesanías con material reciclado, pomadas artesanales y manualidades.

Para determinar a los equipos premiados, un jurado evaluó aspectos prácticos como la administración del presupuesto, los conocimientos adquiridos, la calidad de la presentación y la viabilidad del producto final.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco señaló durante el evento que la formación financiera desde la infancia permite consolidar hábitos positivos de ahorro y cultura laboral que beneficiarán a las familias a largo plazo.

“Es importante que, desde niños, aprendan a administrar muy bien los recursos. Esto les va a cambiar la vida cuando sean adultos y, si le dan valor al trabajo, tendrán disciplina al crecer”, afirmó la presidenta municipal.

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial del municipio informó sobre la distribución de mil 500 ejemplares del libro “Héroes Financieros” en las escuelas participantes para complementar la capacitación en las aulas.

Néstor Iván Torres Lagunas, titular de dicha dependencia, destacó el desempeño de los alumnos durante las fases del proyecto y confió en que los conocimientos prácticos sirvan de base para su desarrollo profesional futuro.

El programa Pequeños Grandes Financieros comenzó a implementarse en Huixquilucan en 2024. Su objetivo permanente es acercar nociones básicas de economía doméstica y cultura de ahorro a las comunidades escolares del municipio.

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JVR