Presiden Romina Contreras y Enrique Vargas tradicional Desfile Cívico por el 216 aniversario del inicio de la Independencia

Con una participación de más de seis mil 700 personas, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, encabezaron el Desfile Cívico con motivo del 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el cual contó con el despliegue de contingentes escolares, servidores públicos, cuerpos de emergencia y asociaciones de charros, quienes marcharon ante miles de familias que se dieron cita en la Cabecera Municipal.

El tradicional acto, el cual autorizó Romina Contreras, acompañada de Enrique Vargas y de los integrantes del cuerpo edilicio y del gabinete, inició en punto de las 10:00 horas, para llenar de color y fervor patrio el corazón de Huixquilucan, con un gran desfile que partió desde la calle Moctezuma y culminó en la calle Alonso Huitzi.

A lo largo del recorrido por las avenidas principales de la Cabecera Municipal, Romina Contreras y Enrique Vargas convivieron con las familias de la Zona Tradicional, quienes se reunieron desde temprana hora para disfrutar de este acto cívico.

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Entre aplausos y un gran ambiente de fiesta, los asistentes observaron el paso de los contingentes, integrados por servidores públicos de las diversas áreas de gobierno, así como la exhibición de vehículos oficiales y unidades de rescate para el disfrute de las familias.

Al finalizar el paso de los contingentes, el jefe de Estado Mayor, Aarón Gutiérrez, rindió el parte de novedades, en donde informó la participación de más de seis mil 777 personas, entre las que se incluyeron más de tres mil 860 servidores públicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, 41 banderas de escoltas y 41 banderines, 940 alumnos y docentes de nivel básico, 380 de nivel medio superior y 940 de nivel superior.

También, se sumaron más de 311 integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, 65 elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad de Rescate, 35 de Protección Civil, 40 escaramuzas y charros, 40 semovientes, 45 vehículos automotores, 30 motopatrullas, tres cuatrimotos, un vehículo todo terreno de rescate, una torre de videovigilancia, un centro de mando móvil, dos ambulancias, una mini bomba y 20 autos clásicos.

Entre las áreas de gobierno que desfilaron, se encuentran la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Tesorería Municipal, el Órgano Interno de Control Municipal, así como las direcciones generales de Administración, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Empresarial, Desarrollo Urbano y Sustentable, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Infraestructura y Edificación, Desarrollo Social, Servicios Públicos y Urbanos, de la Mujer, Juventud, Servicios Ciudadanos, Cultura y Turismo, Agencia Municipal de Energía, además del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el Sistema Municipal DIF, Aguas de Huixquilucan y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym).

También se incorporó el grupo de motociclistas de Vialidad, la banda de guerra de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, el Grupo SERO, los binomios caninos, el Centro de Mando, la Policía de Género y la Asociación de Charros de Huixquilucan, entre otros.

Al concluir el Desfile Cívico, la presidenta municipal, Romina Contreras, informó que los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre se desarrollaron en completa paz y orden en todas las comunidades y reportó saldo blanco en todo el territorio, por lo que extendió un sincero agradecimiento a las y los huixquiluquenses por sumarse de manera entusiasta y responsable a las actividades conmemorativas del 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

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