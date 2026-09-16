Romina Contreras encabeza el Grito de Independencia en Huixquilucan

Más de 20 mil vecinos de Huixquilucan celebran el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México en una jornada festiva que abarca cuatro sedes principales del municipio mexiquense. Las actividades concluyen con saldo blanco tras un amplio dispositivo de seguridad desplegado en la localidad.

Desde el balcón principal del Palacio Municipal, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco encabeza la tradicional ceremonia del Grito de Dolores a las 23:00 horas, acompañada por el senador Enrique Vargas del Villar. La presidenta municipal ondea el pabellón nacional frente a la multitud congregada en la Explanada Municipal.

Durante la arenga patriótica, Contreras evoca la memoria de las figuras históricas que en 1810 iniciaron la lucha del pueblo mexicano por su emancipación. Entre las personificaciones homenajeadas figuran Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Vicente Guerrero.

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“¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva Huixquilucan!”, proclama la alcaldesa ante los vítores de las miles de familias reunidas en el recinto.

Más de 20,000 familias huixquiluquenses nos acompañan esta noche en la Explanada Municipal de #Huixquilucan en donde estamos celebrando un aniversario más, de nuestra Independencia de México. pic.twitter.com/Lty9Cix2KN — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) September 16, 2026

Tras las campanadas y el izamiento de la bandera, un espectáculo de pirotecnia ilumina el cielo del centro municipal, dando paso formal a la celebración popular programada simultáneamente en Pirules, San Fernando, La Magdalena Chichicaspa y la Explanada Cabecera.

El programa artístico cuenta con las actuaciones estelares de agrupaciones como Su Majestad Mi Banda el Mexicano de Casimiro, Caballo Dorado, el Mariachi Mexicanísimo de Calimaya y Sonido Sonorámico, encargados de amenizar la velada patrio-festiva.

Con el fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, en coordinación con Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Rescate, ejecuta el plan preventivo “Fiestas Patrias 2026”.

Así la noche mexicana en Huixquilucan.

🇲🇽🇵🇸 pic.twitter.com/7sn4DyCjMC — Huixquilucan 2.0 (@Huitzquillocan2) September 16, 2026

La presencia constante de los cuerpos de emergencia en cada uno de los cuatro escenarios permite finalizar las festividades con un reporte totalmente positivo sin contratiempos ni alteración del orden público en el territorio municipal.

Este acto patrio constituye el quinto Grito de Independencia dirigido por Romina Contreras durante su gestión al frente del Gobierno de Huixquilucan, consolidando las celebraciones cívicas en el contexto social del Estado de México.

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MSL