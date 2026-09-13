Huixquilucan celebrará el Grito de Independencia con música y gran baile en cuatro sedes

Agrupaciones de primer nivel amenizarán el Gran Baile de Fiestas Patrias a partir de las 18:30 horas.

Para celebrar el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el Gobierno de Huixquilucan invita a los festejos de las “Fiestas Patrias 2026”, los cuales contarán con una cartelera artística y musical de primer nivel y se llevarán a cabo, de manera simultánea, en cuatro sedes, en un ambiente seguro, familiar y lleno de tradición.

Con el propósito de fortalecer la identidad nacional y llevar la alegría de estas fechas a todos los rincones del territorio, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que las celebraciones se realizarán en la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y La Magdalena Chichicaspa, por lo que invitó a las familias huixquiluquenses a festejar el tradicional Grito de Independencia, a partir de las 18:30 horas del martes 15 de septiembre, en espacios públicos seguros.

Cuatro sedes albergarán de manera simultánea los festejos patrios y musicales en el municipio de Huixquilucan. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Queremos que todos los huixquiluquenses vivan el orgullo de ser mexicanos cerca de sus hogares, por ello, hemos preparado espectáculos de gran calidad para que disfruten en familia de una noche patria inolvidable y con total tranquilidad. Esta celebración está pensada en ustedes con mucho cariño, los esperamos para dar el Grito de la Independencia y honrar a nuestros héroes patrios”, afirmó la alcaldesa.

Romina Contreras, quien encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en la Cabecera Municipal, compartió que, en esta sede, los asistentes vibrarán al ritmo de Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro, al tiempo en que disfrutarán de los grandes éxitos de Caballo Dorado, Sonido Sonorámico y Mariachi Mexicanísimo de Calimaya; mientras que, en Pirules, la Banda Cerro de la Gloria, Grupo GUAUU No te equivoques y Eli Pérez “La Hija del Caballero” serán los encargados de amenizar esta celebración.

Romina Contreras Carrasco invita a la ciudadanía a conmemorar el 216 Aniversario del Inicio de la Independencia de México. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En tanto; en Magdalena Chichicaspa, los encargados serán Súper Grupo Fuego “El Calor de la Cumbia”, Los Mulatos de Pepe Arévalo y Tormenta Norteña; y, en San Fernando, disfrutarán de la música de Leyendas de la Tecnobanda, Grupo Son D’akí y Grupo La Chomba, entre otros.

El gran baile de las “Fiestas Patrias 2026” arrancará a partir de las 18:30 horas, por lo que el Gobierno de Huixquilucan invita a la población a asistir desde temprana hora y con entusiasmo, para gozar de la variada cartelera artística y conmemorar con orgullo el Inicio de la Independencia de México.

Autoridades municipales desplegarán dispositivos especiales de vigilancia y seguridad en los puntos de reunión. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Asimismo, con el fin de agilizar la movilidad y resguardar a la población, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan desplegará distintos operativos especiales de vigilancia y tránsito en las zonas de mayor afluencia; al tiempo en que personal de Protección Civil vigilará de forma permanente cada punto de reunión, para atender cualquier emergencia, en caso de que se presente.

El Gobierno de Huixquilucan hace una invitación a la población a consultar la cartelera completa de los grupos musicales que se presentarán el 15 de septiembre, a través de sus redes sociales oficiales.

Festejos patrios en Huixquilucan culminarán el 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Para cerrar las “Fiestas Patrias 2026”, el miércoles 16 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo el tradicional Desfile Cívico, el cual recorrerá las principales calles de la Cabecera Municipal.

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