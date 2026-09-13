Apagón eléctrico 13 de septiembre: ¿Dónde y hasta qué hora será?

En ocasiones puntuales se registran apagones eléctricos en algunas zonas específicas del país, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corta el suministro de energía de manera programada.
Estos cortes del suministro de electricidad se deben a trabajos de mejora en la infraestructura de la CFE, con la finalidad de brindar un mejor servicio a las personas que residen en las entidades que requieren las mejoras.
Asimismo, en algunas ocasiones se deben realizar los cortes de energía debido a que los climas extremos pueden impactar negativamente en la infraestructura, por lo que se deben realizar arreglos en las instalaciones.
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Apagón eléctrico 13 de septiembre CFE
Para este domingo 13 de septiembre se tiene programado un corte de luz que tendrá una duración de ocho horas, y corresponde a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la infraestructura.
El municipio en el que se suspenderá el servicio de electricidad este domingo será Pijijiapan, Chiapas; y esto se debe a que se realizará una mejora en la infraestructura para brindar un servicio continuo.
El corte de electricidad en Pijijiapan comenzó a partid de las 08:00 horas de este 13 de septiembre, y continuará activo hasta las 16:00 horas; de acuerdo con lo informado por la CFE.
En el municipio de Hutitiupán, Chiapas, también se suspenderá el servicio de 08:00 a 16:00 horas por trabajos de instalación de cable de guarda con fibra óptica en líneas de transmisión desde Simojovel hasta Tapijulapa.
De igual manera, el Gobierno Municipal de Cedral, San Luis Potosí, informó que para este domingo la CFE cortará la energía eléctrica desde las 08:00 hasta las 14:00 horas debido a trabajos de libranza.
Las zonas afectadas serán:
- Colonias: Juan Rojas, Country, Unión y algunas calles de la zona centro
- Localidades: Ejido, Hidalgo, Santillo, El Saladito, San Pablo y Jesús María
En Querétaro se realizará una suspensión en el suministro de 08:00 a 16:00 horas por trabajos de mejoras en la colonia Cumbres de Conín y algunas avenidad que quedan cerca al Ecocentro:
- Avenida Anillo Vial II
- Avenida Ecocentro
- Avenida Nezahualcóyotl
- Avenida Anillo Vial
- Avenida Prolongación Constituyentes Oriente
- Comunidad de Cumbres Conín
En Guadalupe, Nuevo León, se realizará un corte de suministro eléctrico en la colonia Linda Vista de 10:00 a 16:00 horas por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica para mejorar la calidad del servicio, por lo que se afectarán las siguientes calles:
- Vista Casino
- Vista Jardines
- Vista Verde
- Vista Amplia
- Humberto Ramón Lozano
- Esteban Leal V.
- Sevilla
- San Sebastián
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