CFE denuncia ante la FGR sabotaje en líneas de alta tensión que afectó al sureste

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) documentó los daños causados en las torres de alta tensión en el estado de Campeche.

Cientos de miles de familias en el sureste de México padecieron un apagón masivo la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre, luego de que dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueran vandalizadas en Campeche. Este incidente dejó sin servicio eléctrico a 745 mil usuarios en comunidades de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas.

Ante la gravedad de los hechos, la CFE presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalando daños intencionados en la infraestructura clave para el suministro de energía en la región. La empresa busca que se investigue a fondo este acto.

Expertos de la CFE que acudieron al sitio, en el enlace Escárcega-Ticul, Hecelchakán, Campeche, documentaron daños dirigidos en discos aisladores y en las propias líneas de 400 kilovoltios. Las fotografías y el peritaje técnico ya fueron entregados a la FGR.

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Este no es un hecho aislado. La CFE ha señalado que los daños son similares a otros ataques registrados previamente en el mismo corredor. Por ello, la denuncia actual ante la FGR busca reforzar investigaciones anteriores sobre incidentes de vandalismo que afectan a la población.

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👷‍♀️👷‍♂️Como parte de las acciones para mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico, personal de la CFE realizó mantenimiento preventivo a la línea de alta tensión… pic.twitter.com/kwSBlQVncs — CFEmx (@CFEmx) September 2, 2026

La interrupción del servicio, que se prolongó por más de siete horas, afectó un total de 171 circuitos de media tensión. La magnitud del incidente subraya la vulnerabilidad de la infraestructura ante actos delictivos y su impacto directo en la vida cotidiana de miles de ciudadanos en la península de Yucatán y Chiapas.

La empresa eléctrica nacional hace un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades estatales y municipales. “Es fundamental que todos participemos activamente en el cuidado de nuestras instalaciones eléctricas”, declaró un vocero de la CFE, “y que denunciemos cualquier acto vandálico que ponga en riesgo el servicio y afecte a miles de familias mexicanas”.

Tras más de siete horas de arduas labores ininterrumpidas por parte del personal técnico de la CFE, el suministro eléctrico fue restablecido gradualmente en las zonas afectadas. La CFE destacó que su sistema de disparo automático de carga fue crucial para que la red operara en condiciones de emergencia, mitigando un colapso mayor.

Esta tecnología forma parte de las acciones de modernización y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa impulsada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La inversión en infraestructura y sistemas inteligentes busca garantizar la estabilidad y resiliencia del servicio eléctrico ante cualquier eventualidad.

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JVR