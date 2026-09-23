Hallan sin vida a Joselyn Sandoval Calderón, joven desaparecida en Otumba

Dos días después de haber sido reportada como desaparecida, este miércoles fue encontrada sin vida la estudiante Joselyn Sandoval Calderón, de 21 años, a un costado de la autopista México-Tulancingo, en el Estado de México.

De acuerdo con N+Foro, el hallazgo ocurrió a la altura del municipio de Axapusco, después de que automovilistas y pobladores alertaron sobre la presencia del cuerpo, que presuntamente presentaba signos de violencia. Posteriormente, familiares de la joven acudieron al lugar, donde confirmaron su identidad.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez el pasado 21 de septiembre en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán. Sin embargo, familiares informaron en redes sociales que su último paradero conocido fue en la comunidad de Santiago Tolman, en el municipio de Otumba.

Ficha de búsqueda de Jocelyn Sandoval Calderón, de 21 años, desaparecida desde el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: FGJEM

Una mujer, quien se identificó como tía de Joselyn Sandoval, relató a N+Foro que el 21 de septiembre la estudiante acudió a la casa de los padres de su pareja sentimental: “ahí comieron, y ya después se saldrían a dar la vuelta, no sé, y se desapareció”.

Joselyn Sandoval Calderón era estudiante de la licenciatura de Derecho en el Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Personal de Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó a la autopista México-Tulancingo. Un día antes, se reportó el hallazgo de dos jóvenes sin vida en Otumba.

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cehr