Muere César Fuentes, alcalde de Tonatico, Edomex, en trágico accidente vial

César Fuentes, presidente municipal de Tonatico, Estado de México, murió a los 41 años de edad, después de sufrir un trágico accidente vial el fin de semana.

Medios locales reportaron la noche del domingo que Fuentes Domínguez había sufrido un accidente mientras viajaba en su moto por las calles dentro de la demarcación, y que había perdido la vida inmediatamente.

César Fuentes, presidente municipal de Tonatico, Estado de México, en fotografía de archivo. ı Foto: FB del funcionario

Despiden a César Fuentes la gobernadora, MC estatal, el Congreso…

Después de varias horas sin confirmación, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en el Estado de México publicó una esquela en la que confirmó y lamentó la muerte del presidente municipal de Tonatico.

“La familia naranja del Estado de México expresa su más sentido pésame. [...] Nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero César Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico”, se lee en la esquela de la fuerza naranja estatal.

Posteriormente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dedicó un mensaje por lo que consideró la “lamentable pérdida” del presidente municipal.

“Envío mi más sentido pésame a familiares y seres queridos del Presidente Municipal de Tonatico, César Fuentes, ante su lamentable partida”, escribió la mandataria estatal.

Envío mi más sentido pésame a familiares y seres queridos del Presidente Municipal de Tonatico, César Fuentes, ante su lamentable partida.

Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz. pic.twitter.com/4W5RVrSe7U — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 21, 2026

“Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz”, abundó en la publicación que también incluyó una esquela.

A César Fuentes también lo despidieron el Ayuntamiento de Tonatico y dependencias municipales como el DIF, que dedicó un largo mensaje a Elba López, su directora y esposa del presidente municipal fallecido.

“Hoy abrazamos con todo nuestro cariño a nuestra Presidenta, Elba, en este momento de profundo dolor. Deseamos que encuentre fortaleza y consuelo junto a sus hijas, su familia y seres queridos”, escribió el DIF municipal.

“Que los momentos compartidos y el amor que los unió sean siempre un refugio para su corazón”, abundó.

El Congreso del Estado de México también dedicó una esquela al presidente municipal de Tonatico.

Descanse en paz César Fuentes Domínguez, presidente municipal de #Tonatico. 🕊️ pic.twitter.com/Jjyx03aDrM — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) September 21, 2026

¿Quién era y cómo murió César Fuentes, presidente municipal de Tonatico, Estado de México?

César Hernando Fuentes Domínguez, nacido el 9 de abril de 1985, era presidente municipal de Tonatico, Estado de México, desde 2024, cargo al que llegó bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y en el que permanecería hasta 2027.

César Fuentes, presidente municipal de Tonatico, Estado de México, en fotografía de archivo. ı Foto: FB del funcionario

De acuerdo con la información disponible, el edil sufrió un accidente cuando viajaba en su moto, y fue trasladado a un hospital en el municipio vecino de Ixtapan de la Sal, pero perdió la vida.

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