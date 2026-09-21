Gasta Veracruz 17 mdp en conciertos, mientras universidades padecen

UNO de los conciertos en el Festival del Mar, en agosto pasado con La Arrolladora Banda El Limón en el cierre del evento de tres días

Mientras en las universidades de Veracruz se han recrudecido las protestas frente a notorias carencias básicas, como agua, papel higiénico y jabón, o la falta de pago a docentes, el Gobierno del estado gastó más de 17 millones de pesos por la presentación y conciertos de seis artistas en el Festival del Mar, que se realizó del 7 al 9 de agosto en Coatzacoalcos.

En respuesta a una solicitud de información vía el mecanismo de transparencia, la Unidad Administrativa de la Secretaría de Cultura del Estado respondió que, por las presentaciones de Manuel Turizo, Nicho Hinojosa, Natalia Jiménez, La Arrolladora Banda El Limón y Las Tres Grandes, además del tenor Javier Camarena, se pagó un monto total bruto de 17 millones 115 mil 800 pesos.

Aunque la dependencia no desglosó cuánto fue por cada una de las presentaciones de los primeros artistas, indicó que por dos eventos del cantante de ópera, el gasto bruto fue de dos millones 349 mil 580 pesos.

El Dato: El festival tuvo 25 mil asistentes durante los tres días de actividades, además de una derrama económica de 48 millones 500 mil pesos y una ocupación hotelera de 75%.

El Gobierno estatal de la morenista Rocío Nahle reactivó esta fiesta tradicional después de una pausa de una década, con el argumento de ofrecer “una oportunidad para que las nuevas generaciones y la población en general vuelvan a disfrutar de actividades que fortalecen el tejido social y la identidad regional”.

El millonario gasto en conciertos ocurre mientras estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) han alzado la voz a través de paros y manifestaciones para denunciar crisis internas.

El descontento estudiantil abarca desde deficiencias graves en infraestructura, hasta la falta de servicios básicos como el agua, jabón y papel higiénico.

El pasado 8 de septiembre, la inconformidad escaló significativamente en la Facultad de Medicina en la región Orizaba-Córdoba, Camerino Z. Mendoza, con la toma de las instalaciones.

250 negocios, entre hoteles y comercios participaron

Los estudiantes denunciaron la precariedad en la infraestructura y laboratorios, y pidieron la destitución de directivos, así como mayores garantías de seguridad e higiene.

Los manifestantes acusaron una escasez crítica de reactivos esenciales para materias como parasitología, microbiología e histología. Asimismo, señalan que los equipos disponibles en las aulas de simulación y laboratorios son obsoletos, inservibles o insuficientes para el volumen de alumnos matriculados, debido al sobrecupo en las aulas.

En Xalapa, estudiantes del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana anunciaron que podrían tomar las instalaciones de las facultades que ahí se encuentran, ante la falta de maestros.

Señalaron que a casi un mes de iniciado el ciclo escolar dentro de la UV, en las facultades de Medicina, Enfermería, Odontología y Nutrición hay grupos que no cuentan ni con la mitad de los profesores de las asignaturas que cursan el actual semestre.

De acuerdo con la comunidad estudiantil, los alumnos de nuevo ingreso sólo van a una hora de clases a las 8 de la mañana y después deben regresar hasta las 6 de la tarde para otra clase, debido a la falta de docentes.

Cabe mencionar que, aunque la Universidad Veracruzana es autónoma, recibe recursos del Gobierno del estado de Veracruz y, en conjunto con el Congreso del estado, son quienes aprueban sus solicitudes de presupuesto.

Estas protestas se sumaron a las del pasado mes de julio de 2026, cuando maestros y estudiantes de las diferentes sedes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) salieron a las calles para demandar a la autoridad el pago de salarios al personal docente.

ALUMNOS de medicina de la Universidad Veracruzana, ayer, tras 20 días de protestas por falta de insumos indispensabled en la facultad ı Foto: Especial

Mauricio Tapia, líder del movimiento de la UPAV, sostuvo que aunque la universidad pasó a ser responsabilidad del Gobierno del estado desde inicios de este año, los problemas financieros y administrativos persisten.

Denunció que hay maestros que llevan más de seis meses sin recibir su salario, a pesar de que el alumnado cubrió sus cuotas correspondientes en los tiempos establecidos, por lo que no se explican por qué hay retraso en pagos.

Las protestas de la comunidad estudiantil y el millonario gasto en conciertos ocurre en el mismo año en el que la educación de los jóvenes veracruzanos se vio afectada por recortes de presupuesto.

En el presupuesto de egresos de 2026, tres universidades vieron disminuidos sus recursos.

La más afectada fue la Universidad Tecnológica del Centro, que tuvo un recorte de 14.97 por ciento, toda vez que pasó de recibir 116 millones 024 mil 914 pesos a 98 millones 659 mil 825 pesos.

De igual forma, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y el Colegio de Veracruz tuvieron un recorte a sus recursos presupuestales de 4.5 y 6 por ciento, respectivamente.

RECORTES A UNIVERSIDADES ı Foto: Especial