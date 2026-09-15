Explosión de pirotecnia en Aculco deja 5 lesionados, reporta Protección Civil de Edomex

Explosión en Aculco, Estado de México, el 15 de septiembre de 2026.

Al menos cinco personas resultaron lesionadas durante una explosión de pirotecnia registrada este martes en el municipio de Aculco, al noroeste del Estado de México.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el incidente ocurrió tras la quema de cohetones durante una festividad en el ejido de Arroyo Zarco.

Aunque la situación se encuentra controlada, la dependencia estatal indicó que las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

En la atención de la emergencia participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Aculco.

El incidente fue atendido y la situación se encuentra controlada. Se reportan 5 personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar. Colaboraron #SUEM, Policía Estatal y la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos.#ElPoderDeServir — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 16, 2026

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cehr