‘Como Juan Escutia’: alumno salta desde un balcón durante representación escolar en Ameca, Jalisco

Alumno recrea a Juan Escutia y salta desde balcón durante acto escolar en Jalisco

Una representación escolar de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, realizada en Ameca, Jalisco, llamó la atención luego de que un alumno recreara el episodio atribuido a Juan Escutia y saltara desde un balcón.

El momento ocurrió durante un acto del Colegio Niños Héroes, llevado a cabo en la Presidencia Municipal de Ameca, con motivo de la conmemoración del 13 de septiembre. En las imágenes que circulan se observa al estudiante envuelto en una bandera de México antes de realizar el salto.

Abajo se colocó una manta de protección para recibirlo, como parte de la escenificación. La secuencia generó reacciones entre usuarios de redes sociales, donde algunos cuestionaron que se incluyera esa maniobra en una ceremonia escolar, mientras otros señalaron que se trató de una representación tradicional.

Alumno recrea a Juan Escutia y salta desde balcón ı Foto: Captura de pantalla

La actividad recreó uno de los relatos más conocidos sobre la defensa del Castillo de Chapultepec durante la intervención estadounidense de 1847: la versión que señala que Juan Escutia se envolvió en la bandera nacional y se arrojó para evitar que fuera tomada por las tropas invasoras.

Sin embargo, el episodio forma parte de una narrativa histórica debatida. Investigaciones académicas han señalado que no existe documentación concluyente que confirme que Juan Escutia hubiera realizado ese acto, aunque su figura permanece como uno de los símbolos más representativos de los Niños Héroes.

La conmemoración de la Gesta Heroica se realiza cada 13 de septiembre y recuerda a los jóvenes que participaron en la defensa del Colegio Militar de Chapultepec. En Ameca, la representación escolar buscó retomar ese pasaje histórico, pero la escena del salto colocó el evento en el centro de la conversación digital.

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