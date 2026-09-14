CSP encabeza acto por 179 años de defensa del Castillo

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum arribó al pie del Castillo de Chapultepec, acompañada por los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina, para encabezar el homenaje por los 179 años de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.

El vehículo militar avanzó entre fusiles al hombro, banderas en alto y filas de cadetes, con el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles a su lado.

El breve trayecto terminó frente al Altar a la Patria. Ahí, con el histórico recinto como fondo y la formación castrense desplegada ante ella, la Comandanta Suprema ocupó su lugar en el centro de la ceremonia. Desde el presídium la acompañaron Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; Higinio Martínez Miranda, líder del Senado; Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

6 espadas entregó la Presidenta a cadetes militares

Frente a la formación, llegó el pase de lista. La mandataria nombró al teniente Juan de la Barrera y a los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, asociados con la defensa del Castillo de Chapultepec en 1847. El ceremonial incluyó a los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar, por los hechos de 1914.

Más tarde tomó la palabra Elías Daniel Chávez, cadete de cuarto año de zapadores, quien habló en representación de la juventud militar. Recordó que los alumnos que permanecieron en Chapultepec enfrentaron la invasión pese a la orden de abandonar el plantel.

“Les nombramos niños por su corta edad, pero todos sabemos que eran grandes en temple y gallardía”, expresó.

LAJEFA del Ejecutivo, flanqueada por los secretarios de la Defensa (izq.) y Marina, ayer ı Foto: Especial

Con esas palabras aún presentes, Sheinbaum Pardo avanzó hacia el Altar a la Patria para depositar la ofrenda floral. La corona, formada por hojas de laurel y atravesada por una banda tricolor, quedó al pie del monumento mientras la Presidenta montó guardia de honor junto a integrantes del presídium.

La ejecución de la banda de guerra dio al acto uno de sus pasajes de mayor solemnidad. Al concluir, las primeras notas del Himno Nacional marcaron la última parte de la ceremonia.