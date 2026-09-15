A 10 días de multihomicidio

Detienen a comisario de Xaltianguis por homicidio de elemento de la Guardia Nacional en Guerrero

Said Sánchez Sandoval, comisario de la comunidad de Xaltianguis fue detenido por autoridades estatales

Detenido el comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero.
Detenido el comisario municipal de Xaltianguis, Guerrero. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Said Sánchez Sandoval, comisario municipal de Xaltianguis, fue detenido este martes en el municipio de Acapulco, Guerrero, por su presunta participación en el homicidio de un elemento de la Guardia Nacional ocurrido el pasado 5 de septiembre.

De acuerdo con el reporte del Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió en las inmediaciones del Eje Central Vicente Guerrero, en Ciudad Renacimiento.

En un breve comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recordó que el elemento, identificado como Eduardo “N”, fue localizado sin vida junto con otras tres personas en la localidad Plan de Lima del municipio de Juan R. Escudero.

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Tras la aprehensión, Said Sánchez Sandoval será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica, informó la Defensa.

En la captura participó personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y, de acuerdo con la Defensa, “se llevó a cabo con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos”.

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cehr

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