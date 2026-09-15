Vinculan a proceso a Elías ‘N’ presunto autor del homicidio de Farath Coronel, ‘El Brujo Mexicano’ en Edomex

La investigación por el homicidio de V.M.S.V., conocida en redes sociales como “Farath Coronel” o “La Diabla”, avanzó este lunes con la vinculación a proceso de Elías “N”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El imputado fue presentado ante un juez, quien determinó que existen elementos para que continúe el proceso por su probable participación en el delito de homicidio. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre dentro de un domicilio ubicado en la colonia Bosque del Lago, en Cuautitlán Izcalli. La víctima se encontraba en el lugar acompañada de algunas personas, entre ellas el ahora investigado.

Las primeras indagatorias establecen que, en algún momento, V.M.S.V. y Elías “N” habrían comenzado una discusión. La autoridad ministerial señala que el hombre presuntamente sacó un arma de fuego y la accionó contra la víctima, quien perdió la vida a causa de las lesiones.

#AProceso



La #FiscalíaEdoméx obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Elías “N”, por su probable participación en el homicidio de V.M.S.M., alias “Farath Coronel” y/o “La Diabla”, ocurrido en #CuautitlánIzcalli.



Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva y se… pic.twitter.com/89ZKmzHAKm — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 16, 2026

Tras lo ocurrido, Elías “N” habría tomado diversas pertenencias de “Farath Coronel” y escapado del sitio en una camioneta que era propiedad de la víctima, según el comunicado oficial.

Con los datos recabados, el Ministerio Público identificó al probable responsable y solicitó una orden de aprehensión por homicidio. Una vez cumplimentado el mandato judicial, el hombre fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad.

Luego de revisar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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MSL