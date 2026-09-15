‘Esta noche hago un grito de justicia’: Grecia Quiroz encabeza su primer Grito de Independencia

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante la ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026.

Ante miles de personas reunidas en el corazón de Uruapan, Michoacán, la presidenta municipal, Grecia Quiroz García, encabezó, por primera vez, la ceremonia del Grito de Independencia, en una noche cargada de memoria, llamado de justicia y orgullo por México.

Luego de que el año pasado la ceremonia fuera suspendida en señal de respeto por el fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal, este 15 de septiembre, Uruapan volvió a reunirse y a levantar la voz.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante la ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Desde la Pérgola Municipal, Grecia Quiroz lanzó un “Viva la memoria de Carlos Manzo”, a lo que la gente de Uruapan se le entregó al recordar al líder del sombrero.

“Esta noche hago un grito de justicia, por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano” Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan



La alcaldesa lanzó vivas por los héroes de la Independencia, los Mártires de Uruapan, la libertad y por un Michoacán en paz. La ceremonia culminó con tres contundentes “¡Viva México!“, respondidos por las voces de las familias uruapenses.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante la ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En una noche marcada por la emoción y el recuerdo, Uruapan honró su historia y reafirmó su exigencia de paz, libertad y justicia.

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cehr