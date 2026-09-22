Américo Villarreal afirma que Tamaulipas está listo para recibir a los Pueblos Mágicos de México

El cambio de modelo hacia la comercialización y capacitación fue presentado por la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezaron la presentación del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico, como parte de una nueva etapa para este espacio de promoción de los 177 Pueblos Mágicos del país.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que esta edición representa una evolución del formato que anteriormente se desarrollaba como Feria o Tianguis de Pueblos Mágicos, al incorporar herramientas para que destinos, comunidades y prestadores de servicios puedan promocionar y comercializar su oferta, capacitarse y generar nuevas oportunidades de negocio.

“Hoy le damos un sentido real a este encuentro y lo transformamos junto con Tamaulipas. Esta edición marca un antes y un después, porque así serán las demás: un Encuentro de Pueblos Mágicos y Turismo Comunitario, como lo ha pedido la Presidenta”, señaló.

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Explicó que el nuevo formato busca que los beneficios de la actividad turística lleguen directamente a las comunidades, por lo que reunirá a prestadores de servicios, artesanos, cocineras tradicionales, guías y tour operadores en espacios de comercialización, capacitación e intercambio de experiencias.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que el Encuentro representa una oportunidad para proyectar la oferta turística de Tamaulipas y mostrar las condiciones que ha construido la entidad para recibir visitantes y eventos de gran formato.

“Invitar a todos nuestros amigos de nuestras entidades hermanas, las 32 entidades, y decirles que Tamaulipas los espera este noviembre con los brazos abiertos para esta convivencia de los Pueblos Mágicos”, expresó.

Informó que en 2025 Tamaulipas recibió 17.4 millones de turistas, con una derrama superior a 16 mil millones de pesos, resultado que atribuyó, entre otros factores, a mejores condiciones de seguridad, vialidades, conectividad, infraestructura hotelera y oferta gastronómica.

Las garantías de infraestructura, logística y seguridad en la entidad fueron expuestas por el gobernador Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Especial.

Una de las principales novedades será la incorporación del Turismo Comunitario como eje del Encuentro. Más de 150 experiencias de Pueblos Mágicos ya reciben capacitación de la Secretaría de Turismo para fortalecer su oferta y prepararse para establecer relaciones comerciales con compradores y tour operadores.

Como parte de esta nueva dinámica, el Encuentro contará con una plataforma digital y de negocios, cuyo registro abrirá el 26 de octubre y que permitirá consultar información de los destinos y generar citas comerciales. La herramienta permanecerá activa como espacio de promoción y comercialización más allá de los días del evento.

Asimismo, se prevé la participación de 200 compradores nacionales e internacionales, provenientes de mercados como España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Reino Unido, así como la realización de 10 mil citas de negocio y networking.

El programa incluirá conferencias, paneles y talleres sobre Turismo Comunitario, comercialización, financiamiento, accesibilidad, infraestructura e integración de experiencias turísticas, además de espacios para el intercambio de buenas prácticas.

El público podrá disfrutar de una oferta cultural, gastronómica y turística que incluirá el espacio “México de mis sabores”, con cocina tradicional y regional de las 32 entidades; medicina tradicional; actividades culturales y la exposición de los Pueblos Mágicos. Los stands serán 100 por ciento reciclables y podrán ser reutilizados posteriormente por los destinos para su promoción turística.

Con entrada gratuita, se estima una asistencia de alrededor de 15 mil visitantes por día y una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del Distrito de Exposiciones Tampico, alrededor de la Laguna del Carpintero.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que Tampico cuenta con infraestructura turística y hotelera, conectividad, gastronomía y servicios para recibir el Encuentro y brindar una experiencia cercana y hospitalaria a sus visitantes.

Finalmente, se dio a conocer la iniciativa para que Tula, Tamaulipas, busque establecer un Récord Guinness por la mayor concentración de personas portando simultáneamente la tradicional cuera tamaulipeca, con el propósito de proyectar uno de los principales símbolos de identidad cultural del estado.

Durante la presentación se contó con la presencia de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros; y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Sergio Jorge Marón Ceja, entre otros.

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JVR