Tampico recibe el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos

Tampico albergará del 26 al 29 de noviembre el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, un foro diseñado para promover la oferta cultural de las 177 localidades con este distintivo en el país y conectar directamente a los prestadores de servicios con compradores nacionales e internacionales.

El evento, con sede en el Distrito de Exposiciones junto a la Laguna del Carpintero, busca evolucionar las antiguas ferias turísticas hacia un esquema enfocado en el desarrollo económico de las comunidades locales.

Durante la presentación oficial, la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que este nuevo formato prioriza la capacitación de artesanos, cocineras tradicionales y guías para integrarlos a cadenas comerciales sin intermediarios.

“Buscamos que los beneficios de la actividad turística lleguen de forma directa a quienes resguardan la identidad de nuestros pueblos. Es una visión centrada en el turismo comunitario”, señaló la funcionaria.

#Comunicado Sectur 📣



Presentamos el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, una nueva plataforma para impulsar su comercialización y el #TurismoComunitario. 🤩🙌



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que el nuevo formato fortalecerá la comercialización y el… pic.twitter.com/hCi4RdbiCa — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 22, 2026

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que la entidad cuenta con las condiciones de seguridad, vialidad e infraestructura hotelera necesarias para recibir a más de 15 mil visitantes diarios durante la jornada.

El programa contempla alrededor de 10 mil citas de negocios y la participación de 200 compradores procedentes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Colombia y Reino Unido.

Como parte de las innovaciones, se habilitará una plataforma digital a partir del 26 de octubre para la gestión de agendas comerciales y la promoción permanente de los destinos representados.

Los asistentes tendrán acceso gratuito a actividades culturales, medicina tradicional y el pabellón gastronómico “México de mis sabores”, donde se reunirán muestras culinarias de los 32 estados de la República.

En el marco de las actividades, el municipio de Tula buscará ingresar al Libro Récord Guinness con la mayor reunión de personas portando la cuera tamaulipeca, prenda icónica de la vestimenta tradicional del estado.

Las autoridades proyectan una derrama económica para la región de entre 60 y 70 millones de pesos mexicanos ($MXN), respaldada por el crecimiento del sector en la entidad, que en 2025 captó más de 16 mil millones de pesos mediante el arribo de 17.4 millones de visitantes.

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MSL