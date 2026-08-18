Tampico vibra con Jazz Internacional y ciclismo de alto nivel en octubre

Tampico, Tamaulipas, se prepara para recibir a miles de visitantes con dos eventos de talla internacional este otoño: el Festival Internacional de Jazz, del 21 al 25 de octubre, y el Gran Fondo de ciclismo, el 27 de septiembre. Ambos buscan consolidar a la región como un referente del turismo cultural y deportivo en México, ofreciendo experiencias únicas para familias y aficionados.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas, en colaboración con el municipio de Tampico, impulsa estos encuentros que prometen dinamizar la economía local. El Festival de Jazz, que en su edición anterior fue reconocido internacionalmente en FITUR, ofrecerá una cartelera de artistas nacionales e internacionales con acceso gratuito para todos los asistentes. Este evento busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, conocida como el “Nuevo Orleans Mexicano” por su vibrante escena musical.

Por su parte, el Gran Fondo Tampico atraerá a ciclistas de todo el país, compitiendo por una bolsa de 135 mil pesos en premios. La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, destacó la infraestructura de la ciudad para recibir a los visitantes, señalando que “contamos con capacidad hotelera para recibir a los miles de turistas que les gusta el jazz y el deporte”.

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Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, enfatizó que “para el gobernador Américo Villarreal Anaya, el turismo debe generar bienestar y oportunidades para la gente”. Esta visión se traduce en esfuerzos por convertir el sector en una herramienta de desarrollo y progreso para las comunidades tamaulipecas.

La entidad ha reforzado sus operativos de seguridad carretera con más de cinco mil elementos, lo que ha contribuido a una disminución de incidentes y un incremento en la llegada de visitantes de estados vecinos como la Ciudad de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz y Puebla.

Tamaulipas se posiciona como un destino turístico en ascenso. Durante 2025, el estado recibió más de 17 millones de visitantes, cifra que se espera superar en 2026. La zona sur, que incluye Tampico, Madero y Altamira, es un polo de atracción principal, ofreciendo una rica variedad de hoteles, museos y playas.

Estos eventos no solo celebran la cultura y el deporte, sino que también son una muestra del compromiso del estado por ofrecer experiencias de calidad y seguras, invitando a explorar la diversidad de sus paisajes, gastronomía y la calidez de su gente.

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JVR