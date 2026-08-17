“No habría bienestar sin soberanía”

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la inauguración del Hospital de Ciudad Madero para reivindicar la recuperación de los servicios públicos y colocar la soberanía como uno de los principios centrales de su gobierno.

Desde Tamaulipas, la mandataria vinculó los derechos sociales con la independencia nacional. “No habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía. Por eso defendemos la soberanía de México”, expresó ante trabajadores del sector salud, funcionarios federales y autoridades estatales.

El Tip: De acuerdo con las cifras presentadas por la Presidenta, México construyó 29 mil camas hospitalarias entre 1943-1982, mientras que durante los siguientes 36 años añadió sólo 4 mil.

Ese principio también apareció en su discurso de un día antes en Tampico, donde afirmó que “una visa no define a una persona” tras el retiro del documento estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán. Ya en Ciudad Madero, Sheinbaum Pardo centró buena parte de su intervención en reivindicar el legado de López Obrador y la continuidad de la Cuarta Transformación.

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La defensa del sexenio anterior apareció desde el balance de infraestructura hospitalaria. “¿Qué estamos haciendo nosotros desde que llegó el presidente López Obrador? Recuperar lo público”, declaró. También atribuyó al exmandatario la federalización de los servicios para personas sin seguridad social y la creación del actual IMSS-Bienestar.

El mensaje incluyó una crítica a los seis gobiernos que encabezaron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Responsabilizó al modelo neoliberal del deterioro en educación, vivienda, empleo y atención médica, además de cuestionar la privatización de empresas estatales, fertilizantes, telecomunicaciones y televisoras.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, expresó su respaldo a la mandataria federal y destacó la defensa de la soberanía, la libertad y la independencia nacional.

Señaló que la gira incluyó proyectos para alcanzar una meta de 84 mil viviendas, tecnificar distritos de riego y garantizar el abasto de agua en las ciudades. También resaltó la apertura, durante el mismo recorrido, del Hospital General del ISSSTE en Tampico y la nueva unidad del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

El gobernador calculó que los programas federales atienden a cerca de 900 mil habitantes de la entidad. Entre ellos mencionó Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyos para universitarios, Salud Casa por Casa, Vive Saludable y Vive Feliz.