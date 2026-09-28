Gobierno de Puebla y Lotería Nacional impulsan programa de salud mental en escuelas de México.

Estudiantes de nivel secundaria en Puebla y diversas entidades del país participan en talleres interactivos para abordar la salud emocional, el autocuidado y la construcción de redes de apoyo, como parte de la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Salud mediante la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), busca transformar los planteles educativos en espacios seguros para el diálogo libre de prejuicios y sin carácter evaluativo.

En la Escuela Secundaria Técnica No. 118 de la capital poblana, la titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó las dinámicas grupales junto con autoridades educativas locales para dialogar de forma directa con alumnos de tercer grado.

Durante el encuentro, la funcionaria enfatizó que el bienestar de las juventudes representa una prioridad para el Gobierno de México. Subrayó que manifestar sentimientos no constituye una debilidad, sino un paso fundamental para el desarrollo personal.

“No venimos a darles una clase ni a evaluar cómo deben sentirse; venimos a escucharlos, conversar y compartir con ustedes”, afirmó Salomón ante la comunidad escolar, destacando el valor de la empatía en las aulas.

La jornada incluyó lecturas reflexivas impartidas por los propios alumnos, quienes abordaron textos orientados a fortalecer el cuidado colectivo. La titular señaló que la familia, la escuela y los amigos forman la red básica para evitar el aislamiento.

En ese marco, se exhortó a los jóvenes a identificar momentos de bienestar, establecer límites claros y solicitar apoyo oportuno sin minimizar ninguna situación que afecte su tranquilidad cotidiana.

De forma simultánea, subgerentes regionales de la institución replicaron estas mesas de trabajo en planteles educativos de Chihuahua, el Puerto de Veracruz, Monterrey, Guadalajara y Mérida, extendiendo el alcance territorial del programa.

La articulación institucional y el diseño técnico del programa de bienestar psicológico es coordinado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) de la Secretaría de Salud. ı Foto: Especial.

El modelo operativo prioriza la participación voluntaria y el trato digno. Pretende generar hábitos de escucha activa y prevenir problemáticas asociadas al bienestar mental en adolescentes de todo México.

Esta estrategia busca consolidar una cultura de prevención en el entorno escolar, conectando el trabajo institucional con las necesidades cotidianas de los estudiantes en el sistema educativo público.

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JVR