Detienen a agente de la Guardia Nacional por el feminicidio de una compañera en Sinaloa

Cae agente de la Guardia Nacional por el feminicidio de una compañera en Sinaloa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Erick “N”, integrante de la Guardia Nacional (GN), por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en contra de una compañera de la misma corporación de seguridad en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado, los hechos se registraron el pasado 2 de noviembre de 2026 en un inmueble localizado en la colonia Alturas del Sur, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde ocurrió el fallecimiento de la agente federal.

La institución de seguridad precisó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento formal del suceso, estableció canales directos de coordinación con las autoridades investigadoras de la entidad.

TE RECOMENDAMOS: Rendición de cuentas estatal Entrega Gobierno de Baja California Quinto Informe ante el Congreso

La GN aportó la información de inteligencia y los apoyos requeridos por el Ministerio Público (MP), lo que facilitó la localización y detención del sospechoso.

Tras la captura del elemento, la Comandancia de la GN fijó su postura respecto al crimen y a la actuación policial en casos que involucren violencia de género.

“La Guardia Nacional condena enérgicamente cualquier acto de violencia contra las mujeres y reitera su política institucional de cero tolerancia frente a estas conductas”, manifestó la dependencia federal a través del comunicado oficial.

Asimismo, la corporación de seguridad remarcó que mantiene total apertura institucional para colaborar en las distintas etapas de la indagatoria ministerial con los organismos judiciales competentes.

“Manifestamos nuestra plena disposición para continuar apoyando a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y las atribuciones que les correspondan a cada una de ellas”, puntualizó el mando institucional.

El imputado Erick “N” quedó a disposición de los jueces de control del estado de Sinaloa, quienes desahogarán el proceso penal para determinar su situación jurídica respecto a la imputación por el delito de feminicidio.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR