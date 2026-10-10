Federación construirá nuevo centro penitenciario en Sinaloa, para ‘contribuir a reducir violencia’

Elementos de la Guardia Nacional refuerzan seguridad en penal de Mazatlán, Sinaloa, tras riña que dejó dos internos sin vida.

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, con el objetivo de avanzar en la disminución de la violencia en el estado, informó este sábado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de una publicación en redes sociales, García Harfuch informó que el nuevo centro penitenciario será construido con recursos federales y será “moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario”.

El objetivo, explicó García Harfuch, es “contribuir a reducir la violencia en el estado” .

Soldados vigilan el exterior del Centro Penitenciario de Mazatlán, el jueves, tras la riña que dejó 10 personas muertas. ı Foto: Cuartoscuro

Refuerzan seguridad en penal de Mazatlán, tras riñas con saldo mortal

En tanto, el secretario de Seguridad explicó que, mientras se concreta la construcción del nuevo centro penitenciario, elementos federales y de la Guardia Nacional reforzarán la seguridad en el penal de Mazatlán, donde esta semana se registraron dos riñas que dejaron un total de 12 personas muertas.

“Mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de [la SSPC]”, escribió García Harfuch en su mensaje publicado en X.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2026

Finalmente, el secretario de Seguridad agradeció a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su disposición para aportar los terrenos necesarios sobre los que se construirá el centro penitenciario.

Riñas en penal de Mazatlán dejan un total de 12 muertos

Esta semana, se reportaron dos riñas en el penal de Mazatlán que dejaron 12 fallecidos, la mayoría personas privadas de su libertad.

El primer episodio ocurrió el jueves, cuando, al interior del penal “El Castillo” en Mazatlán se registraron detonaciones de arma de fuego, lo que encendió una situación de alerta entre las autoridades y familiares de las personas privadas de la libertad que habían acudido a una visita.

Un elemento de seguridad estatal frente al penal de Mazatlán, Sinaloa. ı Foto: Especial.

Derivado de estos hechos perdieron la vida 10 personas, entre ellas nueve internas y una más de entre los que habían acudido a la visita familiar. También resultaron lesionadas 16 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Un día después, el viernes, se registró una nueva riña al interior del mismo centro penitenciario, en donde perdieron la vida dos internos, lo cual elevó a 12 la cifra de fallecidos por estos episodios.

Autoridades estatales reportaron controlada la situación e informaron que no hubo más afectaciones.

Con información de Yulia Bonilla y Alan Gallegos.

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