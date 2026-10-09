Nueva riña deja dos muertos en penal de Mazatlán

Un día después de la que dejó 10 decesos

Una nueva riña dejó dos personas muertas este viernes 9 de octubre en el penal de El Castillo, en Mazatlán, un día después del enfrentamiento que cobró la vida de 10 personas y dejó a otras 16 heridas en ese mismo centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este nuevo hecho ocurrió dentro de un módulo y fue reportado por la Dirección del Centro Penitenciario.

Se trata de un episodio distinto al registrado el jueves 8 de octubre.

De acuerdo con la dependencia, el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo y controló la situación para brindar seguridad a los demás internos, así como al personal operativo y administrativo.

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FGR