Desde Cajeme, la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sonora, Lorenia Valles Sampedro hizo un llamado a defender los avances de la Cuarta Transformación y dar continuidad a las políticas de bienestar, justicia social e infraestructura que contribuyen al desarrollo de las comunidades.

“Cajeme y el sur de Sonora son tierra de gente buena, honesta y aliada histórica de la Transformación. Nuestra responsabilidad es defender sus logros, entre ellos, la continuidad de los programas de bienestar como derechos sociales, los planes de justicia de los pueblos indígenas y la infraestructura para el desarrollo igualitario de las comunidades” Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de Morena en Sonora



Durante su participación en la asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, la coordinadora destacó los avances del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, al que calificó como un ejemplo del compromiso de la Cuarta Transformación con los pueblos originarios.

Asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende", en Cajeme, Sonora. ı Foto: Cortesía

Valles Sampedro también destacó que las políticas de bienestar han contribuido a mejorar los ingresos de las familias sonorenses, particularmente a través del incremento al salario mínimo y los programas sociales.

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“No cabe duda de que hay un antes y un después en el bienestar de las y los sonorenses, y eso es lo que debemos defender. Hoy, Sonora se encuentra entre los estados con mayores ingresos del país, gracias al aumento del salario mínimo y a una política redistributiva que garantiza derechos sociales al pueblo, expresó.

Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de Morena en Sonora. ı Foto: Cortesía

En Cajeme, Javier Lamarque dedicó un emotivo mensaje a Lorenia Valles, en el que reconoció su trayectoria y expresó su respaldo para lograr la continuidad de la Cuarta Transformación.

Como parte de su recorrido por el sur de Sonora, Valles Sampedro también participó en la asamblea informativa realizada en Bácum, donde agradeció las muestras de apoyo y el compromiso con la defensa de la Transformación.

cehr