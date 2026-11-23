Claudia Sheinbaum destacó que la independencia sigue siendo una responsabilidad para México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó el derecho de México a decidir su propio destino sin subordinación a intereses extranjeros y sostuvo que la cooperación internacional no puede significar una renuncia a la soberanía nacional.

Durante la ceremonia por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, afirmó que el país debe mantener su capacidad para definir el modelo de desarrollo, aprovechar sus recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, energética y alimentaria.

“Somos propietarios de nuestro propio camino”, asegura Sheinbaum

En su mensaje, la mandataria defendió una política exterior basada en el respeto y el entendimiento, así como la disposición de su Gobierno para alcanzar acuerdos comerciales y promover proyectos de beneficio compartido con otros Estados.

Presidenta Claudia Sheinbaum dio un discurso sobre soberanía nacional. ı Foto: Captura de video

“La cooperación no significa subordinación, la relación entre las naciones no significa renunciar nunca a nuestra soberanía”, declaró.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum señaló que México enfrenta un escenario internacional marcado por tensiones económicas, disputas geopolíticas y transformaciones tecnológicas.

Frente a esas circunstancias, sostuvo que las decisiones sobre el futuro nacional deben partir de la identidad histórica, la fortaleza productiva y el trabajo de la población.

“Hoy, dos siglos después, México vuelve a decir: somos los propietarios de nuestro propio camino”, expresó durante el acto conmemorativo, en el cual vinculó las luchas independentistas del siglo XIX con los desafíos que enfrenta actualmente la República.

Al centro, la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

La independencia es una responsabilidad permanente

La jefa del Ejecutivo defendió la facultad del Estado mexicano para determinar sus prioridades económicas y aprovechar el patrimonio natural en beneficio de la población.

Entre los objetivos que mencionó figuran el impulso a la industria, el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, así como la protección de la producción energética y alimentaria.

“México tiene derecho a decidir su propio modelo de desarrollo”, sostuvo.

Se conmemoró 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar. ı Foto: Captura de video

Añadió que la autonomía nacional también requiere condiciones para producir bienes, generar conocimiento, impulsar innovaciones y garantizar oportunidades a las nuevas generaciones.

Desde esta perspectiva, la mandataria presentó la independencia como una responsabilidad permanente, cuya defensa no concluyó con las victorias militares que permitieron expulsar a las fuerzas extranjeras durante los primeros años de la República.

“Y hoy como hace dos siglos tenemos la determinación de seguir construyendo nuestro propio camino con dignidad, con independencia, con justicia y con la convicción de que el destino de México se decide solamente por el pueblo”, afirmó.

Marina fortalece capacidades científicas y tecnológicas

La mandataria reconoció la participación de la Secretaría de Marina (Semar) en la defensa nacional y destacó su evolución hacia actividades relacionadas con la seguridad, la investigación científica, la protección civil y el desarrollo tecnológico.

Se conmemoró 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar. ı Foto: Captura de video

Aseguró que sus funciones actuales mantienen la vocación de servicio que caracterizó a los primeros integrantes de la Armada de México.

Como parte de esas capacidades, mencionó proyectos para desarrollar aeronaves no tripuladas destinadas a tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo a operaciones navales. También destacó la creación de sistemas seguros de comunicación y radio que permiten avanzar en la producción de tecnología nacional.

Respecto a la investigación oceanográfica, explicó que la institución participa en el despliegue de boyas de medición en el océano Pacífico, con las cuales busca mejorar el conocimiento de las condiciones marítimas y atmosféricas.

Esos instrumentos contribuyen al pronóstico de huracanes y al fortalecimiento de alertas tempranas ante fenómenos meteorológicos extremos.

Además, resaltó el trabajo de la dependencia en la atención del sargazo en el Caribe, el apoyo a la pesca, la modernización portuaria y el dragado. La Presidenta vinculó estas actividades con la necesidad de impulsar la economía sin descuidar los arrecifes, manglares, costas y especies que integran el patrimonio natural del país.

Reconoce labor de las Fuerzas Armadas

Durante su intervención, reconoció la labor del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Armada, a cuyos integrantes atribuyó una participación fundamental en la protección del territorio. Agradeció especialmente al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, por su compromiso con el pueblo mexicano.

Sheinbaum insistió en que la libertad nacional no surgió de una concesión extranjera, sino de las luchas históricas que permitieron establecer una República independiente. Reiteró que esa condición exige mantener la capacidad de defensa y preservar el derecho de la población a determinar el rumbo del país.

Recuerda victoria naval en San Juan de Ulúa

La Presidenta vinculó esa defensa de la soberanía con la lucha que encabezó Pedro Sainz de Baranda para expulsar a las fuerzas españolas de San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde permanecían cuatro años después de consumada la Independencia. Destacó que aquella operación naval permitió consolidar el control de México sobre sus costas y reafirmar su condición de nación libre.

“Su ejemplo nos recuerda que la soberanía no se hereda de una vez y para siempre, se defiende, se ejerce y se construye todos los días”, manifestó la mandataria, al relacionar esa victoria histórica con la necesidad de preservar la autonomía nacional frente a los desafíos actuales.

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