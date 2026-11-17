Al encabezar la conferencia matutina por séptima vez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevará “al mundo la voz de un México soberano”, con su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La funcionaria federal comentó que la participación de la mandataria en esta cumbre es motivo de orgullo. Recalcó que su mensaje será llamar a que se construyan condiciones de bienestar económico para la población.

“Es motivo de orgullo que nuestro país esté representado por una mujer con la inteligencia, preparación y respaldo popular de nuestra Presidenta, quien lleva al mundo la voz de un México soberano, con principios y con la convicción de construir mejores condiciones de desarrollo económico y bienestar para su pueblo”, dijo.

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21 Economías conforman el Foro de Cooperación Económica

Además, recordó que la mandataria estará fuera del país hasta el viernes 20 de noviembre y confirmó que su ausencia fue notificada oportunamente al Congreso de la Unión.

“Conforme a la legislación vigente, notificaremos a la mesa directiva de la Cámara de Senadores sobre la salida de la presidenta del 15 al 20 de noviembre, ya que ella estará de regreso en los primeros minutos del viernes 20, con el propósito de encabezar la ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana”, dijo.

En este viaje acompañan a la Presidenta los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kersenovich; de Energía, Luz Elena González Escobar, y Turismo, Josefina Rodríguez.

Esta es la séptima ocasión en que Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia presidencial. La última vez fue el pasado 21 de agosto, cuando la jefa del Poder Ejecutivo federal se ausentó por cuestiones de salud.

Antes, también la cubrió en abril, cuando Sheinbaum Pardo viajó a España; en diciembre de 2025, a Estados Unidos; en junio de 2025, a Canadá; en abril de 2025, a Honduras y en noviembre de 2024, a Brasil.

Al encabezar la conferencia matutina por séptima vez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevará “al mundo la voz de un México soberano”, con su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La funcionaria federal comentó que la participación de la mandataria en esta cumbre es motivo de orgullo. Recalcó que su mensaje será llamar a que se construyan condiciones de bienestar económico para la población.

“Es motivo de orgullo que nuestro país esté representado por una mujer con la inteligencia, preparación y respaldo popular de nuestra Presidenta, quien lleva al mundo la voz de un México soberano, con principios y con la convicción de construir mejores condiciones de desarrollo económico y bienestar para su pueblo”, dijo.

Además, recordó que la mandataria estará fuera del país hasta el viernes 20 de noviembre y confirmó que su ausencia fue notificada oportunamente al Congreso de la Unión.

“Conforme a la legislación vigente, notificaremos a la mesa directiva de la Cámara de Senadores sobre la salida de la presidenta del 15 al 20 de noviembre, ya que ella estará de regreso en los primeros minutos del viernes 20, con el propósito de encabezar la ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana”, dijo.

En este viaje acompañan a la Presidenta los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kersenovich; de Energía, Luz Elena González Escobar, y Turismo, Josefina Rodríguez.

Esta es la séptima ocasión en que Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia presidencial. La última vez fue el pasado 21 de agosto, cuando la jefa del Poder Ejecutivo federal se ausentó por cuestiones de salud.

Antes, también la cubrió en abril, cuando Sheinbaum Pardo viajó a España; en diciembre de 2025, a Estados Unidos; en junio de 2025, a Canadá; en abril de 2025, a Honduras y en noviembre de 2024, a Brasil.