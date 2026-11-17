Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara baja, ayer, en un mensaje publicado en sus redes.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que esta semana insistirá en reunirse con los dirigentes de las distintas fuerzas políticas para acordar el perfil de quien sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). El legislador busca que las bancadas acuerden los términos de la convocatoria que dará paso a la designación.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador sostuvo que la presidencia provisional ha conducido adecuadamente los trabajos del organismo electoral y recordó que el INE ha operado anteriormente con consejerías vacantes, incluso con tres integrantes menos y aclaró que la capacidad del Instituto para continuar sus actividades no significa que la Cámara de Diputados deba aplazar la búsqueda de acuerdos para designar a quien encabezará el Consejo General.

El Tip: La jucopo ha aplazado en varias ocasiones el acuerdo para crear la convocatoria para la titularidad del INE, ya que persiste la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.

“No quiere decir esto que dejemos de lado nuestra responsabilidad de buscar los acuerdos y los consensos por una presidencia sustituta que garantice imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad y honestidad”, puntualizó.

El morenista adelantó que durante esta semana insistirá en reunirse con las distintas fuerzas políticas para avanzar en la construcción de un consenso sobre el perfil que deberá ocupar la presidencia del organismo electoral.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja ha planteado la necesidad de construir un acuerdo entre las bancadas para emitir la convocatoria correspondiente y evitar que el procedimiento de relevo se convierta en un nuevo frente de confrontación política.

La designación de la nueva presidencia del INE corresponde a la Cámara de Diputados, por lo que la construcción de consensos entre los grupos parlamentarios será clave para definir los términos de la convocatoria y avanzar en la renovación de la titularidad del organismo.