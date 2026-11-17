Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, encabezó la conferencia matutina del Gobierno federal, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, consideró que la tarea que realizará la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, para indagar los presuntos fraudes electorales en 1988 y 2006, es importante.

La semana pasada, Morena, desde la Cámara de Diputados y como partido nacional, planteó la creación de un grupo especial para investigar las supuestas inconsistencias en los comicios donde Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador perdieron.

Consultada al respecto durante la conferencia presidencial, la funcionaria se abstuvo de emitir mayores comentarios debido a que consideró que es un proceso a cargo del Poder Legislativo: “Es un tema que lleva hoy el Congreso, la Cámara de Diputados. Entonces nosotros estamos pendientes porque pues, más bien, lo que podría decir es: ‘a confesión de parte, relevo de pruebas’”.

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No obstante, la funcionaria comentó que el esclarecimiento de estos hechos es relevante para la historia y la democracia del país: “Creo que es muy importante todo lo que sea esclarecer cualquier parte de la historia que nos involucra a todas y todos los mexicanos y a la democracia. Eso es muy fundamental. Es muy bueno que lo hayan hecho”.

En la conferencia del pasado 11 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo el llamado contundente a que se abriera una investigación sobre lo ocurrido en los comicios del 2006, luego de que el expresidente Vicente Fox declaró en una entrevista que, de alguna forma, intervino en lo que estaba a su alcance para que Felipe Calderón fuera su sucesor.

Las acusaciones se dieron a raíz del hallazgo de contrataciones irregulares en el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, hecho tras el que se halló una red empresarial perteneciente a un mismo grupo familiar —los hermanos Hernández Casillas— que han acaparado los contratos durante tres décadas, lo que hizo que la responsabilidad se extendiera a quienes fueron funcionarios en el INE.