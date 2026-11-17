La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las economías de Asia-Pacífico a fortalecer la cooperación, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimientos para que el crecimiento de un país contribuya al desarrollo de los demás.

Ante empresarios y líderes económicos reunidos en Shenzhen, China, la mandataria presentó el Plan México como una estrategia para atraer capital y mejorar las condiciones de vida de la población y resaltó que tiene una visión humanista.

“En un momento de grandes transformaciones económicas, tenemos que entender que la prosperidad no puede construirse a costa de los demás”, afirmó en la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El Dato: La APEC se realiza del 18 al 19 de noviembre. Se fundó en noviembre de 1989. Su objetivo es facilitar el comercio, la inversión, la cooperación económica y la integración regional.

La mandataria retomó el principio de Benito Juárez, “El respeto al derecho ajeno es la paz”, y propuso llevarlo al terreno económico. “El desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida”, expresó.

Durante su intervención, la mandataria sostuvo que el comercio y la inversión deben fortalecer las capacidades productivas de las economías que participan en ellos. Al presentar el Plan México, Sheinbaum Pardo expuso que su Gobierno combina inversión pública, privada y mixta en infraestructura con incentivos para que las empresas se instalen en regiones acordes con su actividad.

La estrategia, dijo la mandataria, incluye simplificación administrativa y nuevos polos de desarrollo para ampliar la producción nacional, incorporar tecnología y generar empleos.

“México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia ni una fórmula importada. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia”, expuso.

Entre las ventajas que ofreció a los inversionistas, Sheinbaum mencionó la red de tratados comerciales del país, su infraestructura en expansión y la capacidad de sus universidades, centros de investigación e industrias para participar en las cadenas globales de valor.

Destacó la ampliación de la capacidad de generación eléctrica en 32 mil megawatts, con una mayor participación de las energías renovables, así como obras de transmisión, distribución y gasoductos. También señaló que se construyen cerca de dos mil 500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y carga.

En ese contexto, presentó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta el Pacífico con el Golfo de México para el traslado de mercancías, como el inicio de una alternativa al Canal de Panamá. El plan, señaló, también contempla la modernización de carreteras y puertos, obras de agua y saneamiento y un programa de vivienda social que prevé construir 1.8 millones de hogares nuevos y beneficiar en total a 12 millones de familias en seis años.

La Presidenta sostuvo que el aumento del ingreso de las familias apuntala el consumo y la inversión. Señaló que el salario mínimo creció 154 por ciento en términos reales en los últimos ocho años y que 42 millones de personas, equivalentes al 32 por ciento de la población, reciben transferencias mediante programas sociales, con recursos por un billón de pesos.

“Los mejores salarios fortalecen el mercado interno. La inversión pública abre oportunidades para la inversión privada”, afirmó. Al defender esa relación, agregó que “no hay contradicción entre crecimiento económico y bienestar social. Se necesitan y se fortalecen mutuamente”.

“No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión, venimos a compartir una visión de futuro”, dijo al cerrar su intervención. Claudia Sheinbaum planteó que México puede crecer al mismo tiempo que se fortalecen las economías con las que comercia y coopera.

Tras su mensaje ante empresarios, la agenda anunciada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, prevé que la Jefa de Estado se reúna este martes 17 de noviembre con el presidente de China, Xi Jinping, a las 16:00 horas de Shenzhen, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a las 18:00 horas locales, las 02:00 y 04:00 horas del centro de México, respectivamente. La Presidencia también anunció encuentros con los líderes de Australia y Vietnam durante el foro.

Llevará “al mundo la voz de un México soberano”

| Por Yulia Bonilla |

Al encabezar la conferencia matutina por séptima vez, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llevará “al mundo la voz de un México soberano”, con su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La funcionaria federal comentó que la participación de la mandataria en esta cumbre es motivo de orgullo. Recalcó que su mensaje será llamar a que se construyan condiciones de bienestar económico para la población.

“Es motivo de orgullo que nuestro país esté representado por una mujer con la inteligencia, preparación y respaldo popular de nuestra Presidenta, quien lleva al mundo la voz de un México soberano, con principios y con la convicción de construir mejores condiciones de desarrollo económico y bienestar para su pueblo”, dijo.

21 Economías conforman el Foro de Cooperación Económica

Además, recordó que la mandataria estará fuera del país hasta el viernes 20 de noviembre y confirmó que su ausencia fue notificada oportunamente al Congreso de la Unión.

“Conforme a la legislación vigente, notificaremos a la mesa directiva de la Cámara de Senadores sobre la salida de la presidenta del 15 al 20 de noviembre, ya que ella estará de regreso en los primeros minutos del viernes 20, con el propósito de encabezar la ceremonia por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana”, dijo.

La JEFA del Ejecutivo, ayer, durante su participación en APEC, en Shenzhen, China. ı Foto: Especial

En este viaje acompañan a la Presidenta los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco; de Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kersenovich; de Energía, Luz Elena González Escobar, y Turismo, Josefina Rodríguez.

Esta es la séptima ocasión en que Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia presidencial. La última vez fue el pasado 21 de agosto, cuando la jefa del Poder Ejecutivo federal se ausentó por cuestiones de salud.

Antes, también la cubrió en abril, cuando Sheinbaum Pardo viajó a España; en diciembre de 2025, a Estados Unidos; en junio de 2025, a Canadá; en abril de 2025, a Honduras y en noviembre de 2024, a Brasil.

Seade deja China para incorporarse al FMI

|Por Redacción |

Jesús Seade Kuri, actual embajador de México en China dejará el cargo para incorporarse como director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde formará parte del órgano de dirección encargado de conducir operaciones diarias del organismo compuesto por él y otros 24 directores ejecutivos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la noticia durante su visita a territorio chino, en donde aseguró que el nombramiento fue propuesto por el Gobierno mexicano y recibió el respaldo de los países que integran la representación que encabezará el diplomático; es decir, México y otras ocho naciones, entre las que se encuentran España, Venezuela y Colombia, además de países centroamericanos.

“Por México votaron los demás en favor de la propuesta”, declaró el diplomático al explicar el proceso mediante el cual obtuvo el respaldo para incorporarse al Directorio Ejecutivo del organismo.

“Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI. Ocupa un puesto muy importante del FMI”, declaró Sheinbaum en el marco de sus actividades en Shenzhen, China.

El Directorio Ejecutivo del FMI participa en la aprobación de programas de financiamiento para los países miembros, examina sus políticas económicas y supervisa las operaciones del organismo. Sus integrantes representan a países o grupos de naciones y participan en las decisiones conforme a las reglas de votación del Fondo.

La incorporación de Seade ocurre después de que el organismo concluyó su evaluación anual de la economía mexicana, correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, en la que recomendó fortalecer la consolidación fiscal y mejorar los controles sobre los mecanismos de inversión en infraestructura.

Seade cuenta con experiencia previa en el FMI, donde se desempeñó como asesor sénior en asuntos relacionados con crisis financieras internacionales, entre ellas las registradas en Argentina, Turquía y Brasil, además de participar en temas de deuda de países africanos.

También fue economista principal del Banco Mundial y director general adjunto fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución en la que desarrolló parte de su trayectoria en negociaciones comerciales internacionales.

En México encabezó las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2020 fue postulado para dirigir la OMC y un año después asumió la Embajada de México en China.

Durante su visita a China, Sheinbaum adelantó que sostendría una reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, a petición de esta última, aunque no detalló los temas que abordarían.

Hasta el anuncio presidencial no se había informado quién sustituirá a Seade al frente de la Embajada de México en China ni la fecha precisa en que asumirá sus nuevas responsabilidades.

Trump, Xi y Putin alistan una inédita reunión de las tres potencias en China

|Por Redacción |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió ayer la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a China, donde el jueves sostendrá un encuentro sin precedentes con sus homólogos Xi Jinping y Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC).

El magnate aseguró que podría encontrarse de nuevo con Kim Jong-un en la ciudad china de Shenzhen, donde tiene prevista una reunión bilateral con Xi Jinping y una conversación trilateral con los presidentes de China y Rusia.

“Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un. Así que será bueno”, declaró antes de iniciar su gira por Asia.

El mandatario estadounidense precisó que la asistencia del dirigente norcoreano dependerá del presidente chino. “Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi”, agregó.

El republicano comenzó su recorrido con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila, Filipinas, y después viajará a China para participar en las actividades de la APEC, los días 18 y 19 de noviembre.

Diálogo estancado. Un encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un sería el primero desde junio de 2019, cuando ambos se reunieron brevemente en la frontera entre las dos Coreas, sin conseguir reactivar las negociaciones sobre la desnuclearización norcoreana.

El diálogo se detuvo después de que el magnate considerara insuficiente la propuesta de desarme presentada por Pionyang durante la cumbre de Hanói, en febrero de ese año.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en 2025, el republicano expresó su interés por reencontrarse con Kim Jong-un, con quien asegura mantener una buena relación personal. Sin embargo, Corea del Norte no ha mostrado disposición abierta al acercamiento y exige a Washington modificar su postura hacia el país, con el que técnicamente continúa en guerra.

Por su parte, China destacó el carácter pionero de la reunión entre los tres mandatarios, cuya confirmación coincidió con la llegada a Shenzhen de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sobre la mesa. En tanto, la portavoz de Exteriores china, Mao Ning, informó que los tres presidentes intercambiarán opiniones sobre la paz mundial y la estabilidad estratégica, aunque no precisó si abordarán la reducción de sus arsenales nucleares.

La Casa Blanca adelantó que Donald Trump planteará el asunto, pero un funcionario estadounidense señaló que Washington no espera alcanzar un acuerdo en esta primera conversación.

Mao Ning defendió que China, Estados Unidos y Rusia, integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fortalezcan la comunicación para gestionar sus diferencias. Xi Jinping y Donald Trump también tienen previsto conversar sobre sus relaciones comerciales, después de extender la tregua arancelaria hasta enero de 2027.

Desde Moscú, el Kremlin destacó la trascendencia de la cita. El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, afirmó que tendrá lugar en la residencia oficial del mandatario chino y que podría influir en los asuntos internacionales.

“La importancia y el simbolismo de esta reunión son incalculables. Es la primera reunión de este tipo”, declaró. Yuri Ushakov explicó que la conversación se desarrollará bajo el espíritu de entendimiento y alianza que, según Moscú, caracterizó la relación de los tres países durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cooperaron para crear la Organización de las Naciones Unidas.

El funcionario aseguró que los gobiernos están preparados para un diálogo constructivo que tenga un impacto significativo en la situación internacional.

Las inversiones. A su vez, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, llegaron a Shenzhen para reunirse por separado con el mandatario chino. La cumbre empresarial de la APEC se realiza este martes y miércoles. Xi Jinping encabezará la reunión de líderes de las 21 economías del foro.

China recibe por tercera ocasión esta cumbre, después de Shanghái, en 2001, y Pekín, en 2014. El gobierno busca concluirla con la Declaración de Shenzhen y avances en comercio, economía digital e IA.

El enojo. En tanto, la visita de Donald Trump a Filipinas provocó movilizaciones en Manila. La Policía reportó ayer la detención de 211 personas durante las protestas del domingo, realizadas en distintos puntos del área metropolitana.

Entre los arrestados, se informó que había 20 menores de edad, liberados posteriormente. Las autoridades afirmaron que los incidentes no modificaron su evaluación general de la primera jornada de la cumbre de la ASEAN.

Sin embargo, medios locales elevaron a 300 el número de personas bajo custodia policial, con base en información de los grupos convocantes.

La organización Bagong Alyansang Makabayan denunció una “detención masiva de activistas” y rechazó la versión oficial de que las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica. Las protestas rechazaron la llegada del magnate, quien visita Filipinas por primera vez en nueve años, y el acuerdo Pax Silica, impulsado por Washington para crear un centro tecnológico en el norte del archipiélago.