Congreso de Jalisco recibe el Segundo Informe de Pablo Lemus

El Secretario General de Gobierno acudió al Congreso de Jalisco para concretar la entrega del Segundo Informe de la administración estatal.

El Gobierno de Jalisco formalizó este viernes la entrega de su Segundo Informe de Gobierno ante las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco (CEJ), un documento centrado en infraestructura hídrica, seguridad pública, desarrollo económico y la preparación de Guadalajara como sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La entrega estuvo a cargo del Secretario General de Gobierno, Carlos Arias Madrid, quien acudió a la sede legislativa en representación del Gobernador Pablo Lemus Navarro para poner a disposición de los diputados los resultados del segundo año de administración.

Uno de los puntos centrales del reporte corresponde a la crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El Ejecutivo estatal reportó avances en la estrategia coordinada con el Gobierno federal, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para destinar 25 mil millones de pesos al suministro hídrico.

“El Gobernador está enfocado al 100 por ciento en resolver la problemática que existe hoy con el abasto y la calidad del agua en Guadalajara”, afirmó Arias Madrid durante el acto de entrega ante la Mesa Directiva del recinto legislativo.

Entre los proyectos estratégicos destacan la modernización de la Planta Potabilizadora Miravalle y el saneamiento del canal de Las Pintas a cargo del estado, así como la construcción federal del nuevo Acueducto Chapala–Guadalajara y el Acueducto Calderón–San Gaspar.

El documento destaca el plan coordinado con el Gobierno Federal para destinar 25 mil millones de pesos a la crisis del agua en el área metropolitana. ı Foto: Especial.

Asimismo, el documento consigna la recuperación de la Planta Potabilizadora Número 4 en Toluquilla, infraestructura que retornó a la administración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tras la resolución de un litigio legal con un particular.

El informe se articuló en cinco ejes temáticos: economía y empleo, desarrollo social, medio ambiente, seguridad pública y gobernanza transparente, incorporando además capítulos dedicados al bienestar infantil jalisciense y los preparativos para la justa mundialista.

Tras la recepción del documento, el Congreso local iniciará el proceso de Glosa del Informe, en el que los titulares de las distintas secretarías estatales comparecerán ante los legisladores para detallar los presupuestos ejercidos y los avances reportados durante el último ciclo.

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JVR