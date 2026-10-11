Gobierno de Jalisco reporta 39 personas detenidas tras marcha por el agua en Guadalajara

Disturbios durante manifestación por la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026.

La manifestación de este domingo para exigir el suministro de agua limpia en la zona metropolitana de Guadalajara terminó con 39 personas detenidas y 28 policías heridos, informó el gobierno de Jalisco.

De acuerdo con las estimaciones de la administración estatal, alrededor de 10 mil personas participaron en la protesta que inició en la glorieta de La Minerva y llegó a Casa Jalisco, la residencia del gobernador, Pablo Lemus Navarro.

Aunque la manifestación contra la mala calidad del agua se desarrolló pacíficamente, el gobierno estatal señaló que unas 400 personas provocaron disturbios en las inmediaciones de la avenida Manuel Acuña, así como en las calles Ontario y Miguel Ángel de Quevedo.

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“Algunos con capuchas, algunos otros con palos, piedras, empezaron a jalar las vallas y a incitar a la violencia. Hubo varios ciudadanos que se asustaron, se empezaron a retirar. (...) Estuvieron avanzando, tumbando las vallas y agrediendo a los policías con palos, piedras algunos petardos con metralla”, señaló el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

Debido a las presuntas agresiones, 28 policías resultaron lesionados, entre ellos dos de gravedad: uno, por fracturas en el cráneo, pómulo y nariz; otro, por el desprendimiento de un dedo. Ambos fueron trasladados, mientras otros 31 civiles requirieron atención médica.

Hernández González agregó que las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo a la última actualización, este domingo, alrededor de 10 mil personas se manifestaron pacíficamente para exigir agua de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante las dos primeras horas la manifestación ocurrió pacíficamente; sin embargo, a partir de las… pic.twitter.com/0OifNDtM2D — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 12, 2026

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cehr