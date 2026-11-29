Oaxaca de Juárez, Oaxaca. — La instalación monumental 2501 Migrantes del artista oaxaqueño Alejandro Santiago Ramírez (1964-2013) tiene desde 2024 su sede permanente en el Parque Primavera.

En su Jardín Principal, las 2,501 esculturas antropomorfas, modeladas a mano y a escala humana, se integran al paisaje. La museografía a nivel de piso elimina las barreras entre la obra y el público, donde el arte contemporáneo se vive caminando entre las esculturas.

🎨🧡 En Oaxaca, 2 mil 501 esculturas dan rostro a la migración. La obra del artista Alejandro Santiago rinde homenaje a quienes dejaron su tierra en busca de mejores oportunidades y hoy tiene su sede permanente en el Parque Primavera.https://t.co/RR70Kehjji#Oaxaca #Arte… pic.twitter.com/kRLhPeb5EY — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 29, 2026

El pueblo vacío

Al volver a su natal Teococuilco de Marcos Pérez, Alejandro Santiago encontró un pueblo fantasma. Faltaban unos 2,500 habitantes que habían migrado en busca de mejores oportunidades.

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Convirtió ese duelo en un proyecto creativo: repoblar simbólicamente su tierra fabricando en arcilla a los ausentes. A ese censo sumó una figura más, porque, en sus palabras, “siempre va a haber uno más”.

Así nació 2501 Migrantes

El reencuentro en barro

Cada escultura tiene un rostro único, con texturas y posturas que hablan del tránsito, del cansancio y de la esperanza. Modelada durante siete años con la participación de más de treinta locales de Suchilquitongo, la obra es la representación en barro de los migrantes que vuelven simbólicamente a su tierra para encontrar descanso.

Desde 2007, las figuras recorrieron espacios emblemáticos de México y el mundo, como el Fórum Universal de las Culturas de Monterrey y el museo de San Ildefonso. Hoy, en su casa definitiva, invitan a mirar la migración con empatía.

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