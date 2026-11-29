En cinco años, 202 mil tlaxcaltecas salieron de la pobreza, se realizaron más de 7 mil 600 obras y acciones en los 60 municipios, se incorporaron 10 nuevas opciones de educación superior, se destinaron 10 mil millones de pesos a seguridad pública y se construyó en Huamantla el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del país.

Estos son los cinco resultados que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, como parte de la presentación de los avances de su administración rumbo al Quinto Informe de Gobierno.

De acuerdo con las cifras presentadas por Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala registró su mayor avance en la reducción de la pobreza en cuatro décadas. Entre 2020 y 2024, además de las 202 mil personas que superaron esta condición, 140 mil dejaron atrás la pobreza alimentaria y la proporción de habitantes en pobreza extrema se redujo a menos de la mitad.

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En infraestructura, el Gobierno del Estado ha realizado 7 mil 602 obras y acciones en los 60 municipios, que incluyen la rehabilitación del 95 por ciento de la red carretera estatal, la modernización de espacios educativos, la ampliación de la infraestructura hospitalaria, deportiva y de seguridad, así como el mejoramiento de los servicios públicos.

A ello se suma la mayor expansión de la oferta de educación superior en Tlaxcala en cuatro décadas, con la incorporación de 10 nuevas opciones de formación profesional, entre las que destacan el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Rosario Castellanos y los programas de formación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Con la llegada de estas instituciones y programas, las juventudes tlaxcaltecas cuentan con mayores alternativas para continuar sus estudios profesionales sin necesidad de salir del estado.

En seguridad pública, la administración estatal ha destinado 10 mil millones de pesos, un incremento del 115 por ciento respecto al gobierno anterior. Esta inversión ha permitido fortalecer las corporaciones policiales, modernizar su equipamiento y consolidar una red de videovigilancia integrada por el C5i y los centros de control y comando municipales (C2).

En este rubro, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 registró una disminución del 14.9 por ciento en la tasa de victimización en Tlaxcala.

En desarrollo económico, la construcción en Huamantla del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) del país abre nuevas posibilidades para el crecimiento industrial de la entidad, con una inversión privada proyectada de 540 millones de dólares y la expectativa de generar 6 mil empleos.

Los cinco resultados presentados por la gobernadora forman parte del balance de su administración, que comprende la atención de rezagos sociales, la ampliación de los servicios públicos y la generación de nuevas oportunidades educativas, laborales y económicas para las familias tlaxcaltecas.

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