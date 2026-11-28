En Tamaulipas, 447 personas se reunieron este sábado para portar la cuera, la emblemática vestimenta que identifica a esta región de México y que tiene un lugar en la historia de Guinness World Records.

El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió el reconocimiento internacional que acredita a Tamaulipas por haber logrado la mayor concentración de personas vistiendo chamarras de cuera, en una jornada en la que familias, artesanos y representantes de distintos municipios celebraron sus raíces en Tula, Pueblo Mágico y cuna de esta prenda.

Entre los flecos, los bordados y las figuras que distinguen a cada una de estas piezas, la celebración adquirió una dimensión internacional.

Una tradición transmitida de generación en generación, desde la ciudad más antigua de Tamaulipas, se convirtió en protagonista de un acontecimiento que coloca a Tamaulipas en el escaparate mundial de la cultura y el turismo.

“Tenemos mucho que compartir y mucho que presumir en Tamaulipas para convivir y mostrar a México y al mundo”, expresó Villarreal Anaya, al reconocer la riqueza histórica, cultural y artesanal de la entidad.

Tamaulipas reúne a 447 personas vestidas con cuera tamaulipeca para el récord guinness. ı Foto: Cortesía

Una tradición que hace historia mundial

Ingrid Rodríguez, enlace de Guinness World Records, fue la encargada de anunciar el resultado de la convocatoria, luego de que el adjudicador oficial, Alfredo Arista, validara las evidencias de la concentración, la contabilización de los participantes y el cumplimiento de los criterios establecidos.

El desafío requería reunir un mínimo de 250 personas. Tamaulipas superó ampliamente esa cifra al acreditar la participación de 447, casi 79 por ciento más de lo requerido.

“Hoy Ciudad Tula, Tamaulipas, le demuestra al mundo que sus tradiciones no solamente se preservan, sino que se visten con orgullo”, expresó la representante de Guinness World Records antes de anunciar oficialmente el nuevo récord mundial.

La distinción se produjo en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que reúne en Tampico a representantes de los 177 Pueblos Mágicos del país, en una celebración de la diversidad gastronómica, artesanal y cultural de México y que se desarrolla en Tamaulipas.

Villarreal Anaya retomó una expresión de la secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien ha definido a Tamaulipas como “la gran joya escondida del turismo mexicano”.

Tamaulipas reúne a 447 personas vestidas con cuera tamaulipeca para el récord guinness. ı Foto: Cortesía

De los talleres de Tula al mundo

La cuera tamaulipeca ha recorrido distintos países. Presidentes, artistas, deportistas e incluso integrantes de la realeza han portado esta vestimenta, cuyo valor reside en el talento y la dedicación de las familias que la confeccionan.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, recordó que en octubre de 2025 se presentó la solicitud de protección de la indicación geográfica de la cuera tamaulipeca, con el propósito de preservar su autenticidad, reconocer su origen y generar mejores oportunidades para sus productores.

Actualmente, la cuera tulteca cuenta también con espacios de exhibición y comercialización, como la tienda Punto Tamaulipas, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde visitantes nacionales y extranjeros pueden conocer esta expresión del patrimonio artesanal mexicano.

Tamaulipas reúne a 447 personas vestidas con cuera tamaulipeca para el récord guinness. ı Foto: Cortesía

Con 409 años de historia, Tula suma ahora un nuevo capítulo a su memoria colectiva. Sus calles, talleres artesanales, gastronomía y tradiciones encuentran en este reconocimiento una oportunidad para despertar el interés de viajeros de distintas latitudes.

El Récord Guinness tiene como protagonistas a 447 personas, pero detrás de cada cuera hay una historia familiar, horas de trabajo artesanal y conocimientos transmitidos durante generaciones.

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cehr