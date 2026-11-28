Aldo Misael de Rosas Rodríguez rindió protesta como nuevo presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, luego de la detención de Eduardo Velázquez Medina, quien encabezaba el Ayuntamiento y fue aprehendido el jueves 26 de noviembre durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

El Ayuntamiento de Atzitzintla informó, mediante un comunicado difundido el viernes 27 de noviembre, que De Rosas Rodríguez asumió la titularidad del gobierno municipal, luego de desempeñarse como suplente. Con ello, continuará al frente de la administración correspondiente al periodo 2024-2027.

De acuerdo con la autoridad municipal, el procedimiento se llevó a cabo con el acompañamiento y la asesoría jurídica de la Dirección General de Gobierno, instancia adscrita a la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, a fin de garantizar la continuidad administrativa e institucional en la demarcación.

Tras formalizarse el relevo, el Cabildo expresó su compromiso de mantener el trabajo coordinado entre sus integrantes, bajo principios de diálogo, respeto y responsabilidad institucional, con el propósito de brindar certeza a los habitantes.

Asimismo, el gobierno local aseguró que las distintas áreas operativas continuarán trabajando con normalidad para evitar afectaciones en la prestación de los servicios públicos y garantizar que las actividades administrativas sigan en funcionamiento.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Atzitzintla?

La llegada de Aldo Misael de Rosas a la presidencia municipal ocurrió un día después de que autoridades federales y estatales cumplimentaran una orden de aprehensión contra Eduardo Velázquez Medina.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el exedil es investigado por su probable participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

La dependencia señaló que la detención derivó de las investigaciones contra el grupo delictivo Los Zúñiga, relacionado con el robo de transporte de carga en la carretera federal 150-D, que conecta Puebla con Veracruz.

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MSL