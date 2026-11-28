Cierran Paso de Cortés y Nevado de Toluca por mal clima

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que los accesos al Paso de Cortés y al Nevado de Toluca permanecerán cerrados hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas adversas que prevalecen en ambas zonas de alta montaña.

A través de sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que en el Paso de Cortés se restringió tanto la circulación vehicular como peatonal hacia los parajes La Joya y La Joyita, dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

En un segundo aviso, la SSEM informó sobre el cierre del acceso al Nevado de Toluca como medida preventiva para proteger a las personas que visitan esta zona, donde las condiciones meteorológicas representan un riesgo para quienes intenten ingresar.

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La #SSEdoMex informa que debido a las condiciones climatológicas extremas permanecerá cerrado ❌ hasta nuevo aviso el acceso vehicular y peatonal del 𝗣𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗿𝘁é𝘀 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗟𝗮 𝗝𝗼𝘆𝗮/𝗝𝗼𝘆𝗶𝘁𝗮, 𝗲𝗻 𝗲𝗹… — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 28, 2026

¿Por qué cerraron el Paso de Cortés y el Nevado de Toluca?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, las restricciones responden a las condiciones climatológicas extremas que se presentan en las zonas de alta montaña.

Ante este panorama, la Policía de Alta Montaña y Agreste mantiene presencia y realiza labores de vigilancia para impedir el ingreso de visitantes a los puntos restringidos y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

Los cierres se mantienen hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades no han establecido una fecha u horario para permitir nuevamente el acceso a estos destinos.

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Por seguridad de las y los visitantes, el acceso al 𝗡𝗲𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗼𝗹𝘂𝗰𝗮 permanecerá cerrado ❌ hasta nuevo aviso, debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona 🌧️.



La Policía de Alta Montaña y Agreste mantienen… pic.twitter.com/yqI4ymHKjz — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) November 28, 2026

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades?

La SSEM exhortó a la población a respetar las indicaciones del personal de Alta Montaña y Agreste, así como evitar ingresar a las zonas restringidas mientras permanezcan vigentes los cierres.

También pidió a quienes tenían previsto visitar estos lugares mantenerse atentos a las cuentas oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas y la reapertura de los accesos.

Las autoridades reiteraron que estas medidas tienen como finalidad prevenir accidentes y proteger la vida de excursionistas, turistas y habitantes que transitan por las zonas de alta montaña del Estado de México.

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MSL