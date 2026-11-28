La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que los accesos al Paso de Cortés y al Nevado de Toluca permanecerán cerrados hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas adversas que prevalecen en ambas zonas de alta montaña.
A través de sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que en el Paso de Cortés se restringió tanto la circulación vehicular como peatonal hacia los parajes La Joya y La Joyita, dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
En un segundo aviso, la SSEM informó sobre el cierre del acceso al Nevado de Toluca como medida preventiva para proteger a las personas que visitan esta zona, donde las condiciones meteorológicas representan un riesgo para quienes intenten ingresar.
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¿Por qué cerraron el Paso de Cortés y el Nevado de Toluca?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, las restricciones responden a las condiciones climatológicas extremas que se presentan en las zonas de alta montaña.
Ante este panorama, la Policía de Alta Montaña y Agreste mantiene presencia y realiza labores de vigilancia para impedir el ingreso de visitantes a los puntos restringidos y evitar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.
Los cierres se mantienen hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades no han establecido una fecha u horario para permitir nuevamente el acceso a estos destinos.
¿Qué recomendaciones dieron las autoridades?
La SSEM exhortó a la población a respetar las indicaciones del personal de Alta Montaña y Agreste, así como evitar ingresar a las zonas restringidas mientras permanezcan vigentes los cierres.
También pidió a quienes tenían previsto visitar estos lugares mantenerse atentos a las cuentas oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas y la reapertura de los accesos.
Las autoridades reiteraron que estas medidas tienen como finalidad prevenir accidentes y proteger la vida de excursionistas, turistas y habitantes que transitan por las zonas de alta montaña del Estado de México.
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MSL