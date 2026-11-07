Frente frío 4 provoca lluvias intensas y bajas temperaturas en varios estados de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó este sábado a la población por lluvias intensas y bajas temperaturas en varios estados del país, por lo que pidió a la población a mantener medidas de prevención y consultar los avisos meteorológicos locales.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 se desplaza sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana.

Además, interactúa directamente con un canal de baja presión en el sureste, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, lo que generará lluvias puntuales intensas en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas, así como acumulaciones muy fuertes en el centro y noreste de Chihuahua y el este de Chiapas.

De igual manera, las autoridades prevén chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, centro, oriente y sureste del país. Por su parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá un refrescamiento de las temperaturas en las regiones norte y noreste de México.

Adicionalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará precipitaciones puntuales fuertes en la costa y este de Guerrero, junto con chubascos en el occidente, sur y la península de Yucatán.

#ComunicadoCNPC📄 | Exhorta CNPC a la población a mantenerse atenta ante efectos de las lluvias previstas para este día



✔️Se prevén precipitaciones intensas en #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas y fuertes en estados del norte, centro, oriente y sureste.



✔️Ante las bajas… pic.twitter.com/0Y8FyRjpWK — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 7, 2026

Piden a la población dar seguimiento continuo a los reportes del clima

Frente a la evolución de estos sistemas dinámicos, la CNPC aconsejó dar seguimiento continuo a los reportes del clima para ajustar planes de traslado o actividades al aire libre. Las autoridades recordaron que factores como la humedad o la trayectoria del frente pueden modificar las zonas de impacto en cuestión de horas.

¿Qué recomienda Coordinación Nacional de Protección Civil?

Para prevenir percances en carreteras y áreas urbanas, se llamó a no cruzar ríos y arroyos o calles con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. Asimismo, recomendó reducir la velocidad al conducir, encender luces bajas o antiniebla y mantener distancia de árboles, postes o espectaculares que puedan caer por viento. También sugirió limpiar coladeras y desagües para reducir el riesgo de encharcamientos.

Ante la baja de temperaturas, Protección Civil recomendó abrigarse por capas, cubrir nariz y boca al salir, y brindar atención especial a la niñez, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En caso de usar calentadores o chimeneas, pidió garantizar la ventilación para evitar intoxicaciones mortales por monóxido de carbono y contar con una mochila de emergencia. La CNPC mantiene coordinación con unidades estatales y municipales, y pone a disposición el número 911.

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JVR