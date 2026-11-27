Se registran bajas temperaturas en la Ciudad de México debido al Frente Frío número 8

La Ciudad de México tendrá un fin de semana marcado por las lluvias, el frío y el descenso de temperaturas, de acuerdo con el aviso especial emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar desde este viernes 27 de noviembre y se extenderán hasta el domingo 29.

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades capitalinas, se esperan lluvias fuertes, desde la tarde del viernes y hasta la noche del sábado. Además, se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y un ambiente frío durante gran parte del fin de semana.

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¿Qué temperaturas se esperan en CDMX este fin de semana?

De acuerdo con la SGIRPC, el sábado 28 de noviembre será el día más frío en la capital, con temperaturas máximas de entre 10 y 12 grados Celsius. Para este viernes se pronostican valores máximos de 12 a 14 grados.

En cuanto a las temperaturas mínimas, estas oscilarán entre los 6 y 9 grados en el Valle de México, mientras que en las zonas altas podrían descender hasta -3 grados y alcanzar apenas los 2 grados.

Para el domingo 29 de noviembre se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas, aunque durante las primeras horas del día podrían registrarse heladas en las zonas altas. Posteriormente, se prevé un incremento de temperatura, con máximas de entre 18 y 20 grados.

⏺️Aviso Especial || Desde el día de hoy, viernes 27 de noviembre y hasta el domingo 29, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México con acumulados superiores a 70 mm y rachas de viento de hasta 50 km/h.



En las partes altas del sur y poniente de la ciudad,… pic.twitter.com/qftBatIn9r — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

Lluvias fuertes en CDMX: ¿qué días lloverá?

La SGIRPC advirtió que las precipitaciones más importantes se presentarán desde la tarde de este viernes y continuarán hasta la noche del sábado.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros en el Valle de México, mientras que en las zonas altas del sur y poniente de la capital podrían superar los 70 milímetros.

Para la madrugada del domingo se esperan lluvias ligeras aisladas; sin embargo, durante el resto del día las condiciones podrían mejorar y el cielo tenderá a despejarse.

¿Podría nevar en la CDMX este fin de semana?

Aunque el descenso de temperaturas será considerable, las autoridades no prevén nevadas en la zona urbana de la Ciudad de México.

No obstante, existe la posibilidad de que se registre aguanieve o nieve en las cumbres que se encuentran por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, como el Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado.

Este fenómeno podría presentarse desde la noche del viernes y durante el sábado, con posibilidad de permanecer hasta la mañana del domingo.

Las autoridades capitalinas recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales ante los cambios en las condiciones meteorológicas.

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MSL