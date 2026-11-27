El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso acudió personalmente al Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para revisar el estado de salud de la bebé, identificada como Ruth, que fue abandonada durante la madrugada del lunes en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Durante su visita, el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso confirmó que la pequeña, de entre cuatro y cinco meses de edad, se encuentra estable, en buen estado de salud y aseguró que dará seguimiento personal a su caso.

A 48 horas del rescate, Janecarlo Lozano Reynoso informó que el presunto responsable del abandono fue detenido con aproximadamente 100 dosis de aparente droga luego de que elementos de seguridad realizaran labores de seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia enlazadas al Centro de Inteligencia de la alcaldía.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso detalló que el hombre, que no tiene parentesco con la menor, la sustrajo y subió a bordo de un metrobús descendiendo en la estación La Villa, la paseo por algunas calles cercanas de la Basílica donde posteriormente la abandonó.

Janecarlo Lozano Reynoso destacó que al momento ya se identificó a los padres, quienes no se encuentran en situación de calle pero cuentan con problemas de intoxicación por sustancias, por lo que seguirá personalmente el caso de la menor para asegurar su bienestar.

La madrugada del lunes la bebé fue localizada por elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de Gustavo A. Madero en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, la pequeña se encontraba mojada por la lluvia, por lo que fue trasladada de inmediato a una ambulancia para protegerla y realizarle una primera valoración médica.

Al conocer la situación, el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso acudió al lugar y se encargó de conseguirle ropa nueva, pañales y alimento, posteriormente, permaneció a su lado y la acompañó personalmente hasta la Agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

En la agencia, el personal ministerial inició la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del abandono y de inmediato se estableció coordinación con el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar seguimiento al caso y localizar a quien resultara responsable.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso reconoció el trabajo de los policías y paramédicos que participaron en el rescate y reiteró que continuará pendiente de la menor. Señaló que, además del seguimiento a la investigación, estará atento a que la bebé reciba la atención y cuidados necesarios durante el proceso.

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FGR