Departamento en la alcaldía Cuauhtémoc que se ofrece para su alquiler, ayer

La iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles busca frenar los aumentos desproporcionados de alquiler y la especulación inmobiliaria en la Ciudad de México, pero no distingue entre pequeños propietarios y grandes organizaciones inmobiliarias que concentran viviendas para rentarlas o mantenerlas vacías para sumar a la especulación del mercado.

El presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso capitalino, Emilio Guijosa Hernández, reconoció en entrevista con La Razón que existen diferencias entre quienes rentan una o varias propiedades para complementar sus ingresos y las grandes empresas inmobiliarias.

Sin embargo, el legislador de la bancada de Morena explicó que la propuesta enviada por el Ejecutivo local, por su carácter general, no establece distinciones jurídicas entre propietarios.

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El Dato: El proyecto del Programa General de Desarrollo señala que 57.9 por ciento de las personas trabajadoras carece de acceso a crédito para adquirir una casa.

“Si tienen un buen inquilino, pues les conviene que le sigan pagando en forma y en tiempo”, mencionó sobre los pequeños arrendadores, quienes, dijo, suelen aumentar las rentas conforme a la inflación.

En contraste, el diputado señaló a las grandes organizaciones inmobiliarias de impulsar la especulación y la gentrificación mediante viviendas con precios inaccesibles. Como ejemplo mencionó departamentos de 60 metros cuadrados que cuestan entre cinco y seis millones de pesos.

El pasado 12 de noviembre este diario informó que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mencionó que la capital debe garantizar viviendas de al menos 60 metros cuadrados, por lo que los programas hogares de su administración los buscaría extender hasta los desarrollos inmobiliarios privados.

207 Mil viviendas desocupadas había en 2020, indica el PGD

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 2.7 millones de hogares particulares habitados, 578 mil 685 tenían únicamente 45 metros cuadrados de construcción y 899 mil 347, de 46 a 75 metros.

“Hoy (los departamentos de grandes arrendadores) son cajas de mera especulación financiera. Casas vacías. Todos estamos buscando casa y las casas están vacías, sin gente”, afirmó Guijosa Hernández.

El funcionario local explicó que, aunque la ley no contempla esa diferenciación, el reglamento que deberá elaborar el Ejecutivo capitalino en los 90 días posteriores a su aprobación podrá precisar procedimientos y reglas para dar certeza a propietarios e inquilinos.

Al respecto, la especialista en derecho a la vivienda María Silvia Emanuelli advirtió que la Ciudad de México carece de una definición legal de “gran tenedor”, por lo cual propuso considerar criterios como el número de inmuebles, la superficie acumulada y la estructura de los grupos empresariales.

Como referencia, mencionó que la legislación en España establece ese carácter para quienes poseen más de 10 viviendas o más de mil 500 metros cuadrados de superficie residencial.

600 Mil hogares es el déficit que se estima existe en la ciudad

Silvia Emanuelli también señaló que la iniciativa no contempla medidas específicas contra las viviendas que permanecen vacías con fines especulativos. Consideró que la capital podría estudiar mecanismos como impuestos progresivos a los inmuebles desocupados.

Durante las 10 mesas de diálogo realizadas por el Congreso del 6 al 17 de noviembre, pequeños propietarios expusieron sus preocupaciones por los límites a los aumentos y los costos de mantenimiento.

Una mujer de Gustavo A. Madero explicó que renta una parte de su casa para complementar los ingresos familiares que se ven modificados por la atención a su hijo, quien vive con discapacidad.

“No es un negocio como tal. Es una forma de vida para nosotros. Es un modus vivendi. No nos estamos enriqueciendo. Cuatro litros de pintura ya me cuestan mil pesos”, dijo debido a que la iniciativa, como actualmente, pretende mantener que la renta no suba por encima de la inflación anual.

Otro participante, de 47 años, defendió el derecho a rentar una propiedad y pidió considerar el esfuerzo que implica adquirirla y mantenerla: “el que tenga el factor de rentar, que rente y no ataque a la propiedad privada”.

Guijosa Hernández indicó que en las mesas también escucharon a inquilinos, empresarios y jóvenes. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Vivienda, que deberán elaborar y votar el dictamen antes de enviarlo al pleno.

SIN REGISTRO DE ALQUILER. La iniciativa también plantea crear un registro obligatorio de contratos de arrendamiento para generar estadísticas sobre los precios y dar seguimiento a los incrementos, ante la falta de información oficial sobre el mercado.

Como referencia disponible, el Índice de Venta y Renta de Inmuebles24 reportó que en octubre de 2026 un departamento de dos recámaras y 65 metros cuadrados se ofrecía en un promedio de 22 mil 19 pesos mensuales, siete por ciento más que un año antes.

Los datos corresponden a anuncios publicados en la plataforma, no necesariamente a las rentas que efectivamente pagan los inquilinos. El registro propuesto busca generar información pública más amplia sobre los precios de los contratos.

Silvia Emanuelli recordó que el arrendamiento habitacional ya está reconocido en el Código Civil como un contrato de interés social, debido al desequilibrio entre quien necesita una vivienda y quien la ofrece.

“Cuando alguien ofrece una vivienda debería saber que lo hace bajo ciertas condiciones”, sostuvo.

Añadió que el Gobierno capitalino también debe asumir su responsabilidad. La experta afirmó que la actual administración duplicó los recursos destinados a vivienda social respecto de la anterior y prevé construir dos mil viviendas públicas para renta el próximo año.